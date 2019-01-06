دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی خودرو در قزوین برگزار می شود

هادی طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ دی ماه به مدت چهار روز در فضایی به وسعت دو هزار مترمربع برگزار خواهد شد.

طاهرخانی افزود: بیش از ۳۰ مشارکت کننده، تولیدات و محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

وی یادآور شد : از جمله اهداف برپایی این رویداد اقتصادی می توان به ارائه آخرین محصولات و تولیدات بخشهای مرتبط با تولید قطعات، افزایش اطلاعات متخصصان و علاقمندان این صنعت، برقراری ارتباط مستقیم جهت تامین نیاز و .... اشاره کرد.

طاهرخانی در پایان یادآور شد: دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما برای بازدید علاقمندان و متخصصین دایر خواهد بود.