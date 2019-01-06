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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۵

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین:

دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی خودرو در قزوین برگزار می شود

دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی خودرو در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از برگزاری دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی خودرو از ۱۸ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین خبر داد.

هادی طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ دی ماه به مدت چهار روز در فضایی به وسعت دو هزار مترمربع  برگزار خواهد شد.

طاهرخانی افزود: بیش از ۳۰ مشارکت کننده، تولیدات و محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

وی یادآور شد : از جمله اهداف برپایی این رویداد اقتصادی می توان به ارائه آخرین محصولات و تولیدات بخشهای مرتبط با تولید قطعات، افزایش اطلاعات متخصصان و علاقمندان این صنعت، برقراری ارتباط مستقیم جهت تامین نیاز و  .... اشاره کرد.

طاهرخانی در پایان یادآور شد: دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما برای بازدید علاقمندان و متخصصین دایر خواهد بود.  

کد مطلب 4505045

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