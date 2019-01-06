ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش پزشکی در استان مرکزی ضروری است

سید محمد جمالیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیمارستان ولیعصر(عج) اراک، یکی از مهم‌ترین مراکز درمانی غرب کشور به شمار می رود که علاوه بر خدمات رسانی به مردم استان مرکزی، استان های همجوار نیز از خدمات درمانی این مرکز بهره مند می شوند.

وی خاطر نشان کرد: با افتتاح طرح توسعه مرکز آموزشی و درمانی ولی عصر(عج) بیش از ۵۰ درصد مشکلاتی که هم اکنون در این بیمارستان وجود دارد، برطرف می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان داشت: همچنین تکمیل و راه‌اندازی کلینیک سرپایی منطقه هپکو و راه اندازی و تکمیل سایر کلینیک های سرپایی و دندانپزشکی در اراک در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: بسیاری از بیماران دندان به خاطر هزینه های سنگین دندانپزشکی از سلامت دندان هایشان می گذرند. به همین سبب به دنبال افتتاح یک کلینیک دندانپزشکی مجهز برای اراک هستیم تا مردم از خدمات آن با هزینه های کمتر بهره مند شوند.

جمالیان در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: کیفی سازی آموزش از جمله سیاست های دانشگاه علوم پزشکی اراک است. دانشگاه علوم پزشکی اراک در زمینه بسترهای کمّی آموزش پیشرفت خوبی داشته و هم اکنون به دنبال ارتقای سطح کیفی آموزش هستیم.

وی بیان داشت: از این طریق پزشکان و متخصصین حاذق در رشته های مختلف پزشکی تربیت می شوند، تا بتوانند علاوه بر این استان در سایر استان‌ های کشور خدمات مطلوب ارائه دهند.

جمالیان همچنین فعال کردن پژوهش در حوزه پزشکی را براساس نیازهای استان و کشور از دیگر برنامه ها برشمرد و بیان داشت: ارتقای سطح پژوهشی می تواند گره گشای مشکلات اساسی استان که با آن دست به گریبان است باشد.



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: همچنین به دنبال تقویت مراکز درمانی شهرستان ها هستیم و سعی داریم خدمات درمانی تا آنجا که امکان دارد در شهرستان ها مهیا و از تردد شهروندان به مرکز استان جلوگیری شود تا بتوانند از خدمات درمانی در شهر خود بهره‌مند شوند.

وی بیان داشت: کمیته انتصابات هم اخیرا در دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفته و از این به بعد در تمامی انتصابات از روش مشورتی استفاده خواهد شد تا شایسته‌سالاری و جوانگرایی در دانشگاه علوم پزشکی اراک حاکم شود.