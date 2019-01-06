تذکر به فعالیتهای بی ضابطه و بدون چارچوب شوراهای معماری مناطق

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام در جلسه علنی روز یکشنبه به فعالیت شورای معماری مناطق تذکر داد وگفت: با توجه به بررسی های به عمل آمده در کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران مشخص شده است که ظرف یک ماه گذشته فعالیت شوراهای معماری مناطق با شیب تندی افزایش یافته و این روند در برخی مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران نمود بیشتری داشته است. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورا به تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۷ تحت عنوان الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ماموریت ها و حدود اختیارات و مسئولیت های شوراهای معماری مناطق»، شهرداری تهران موظف شده بود که ظرف ۲ ماه لایحه ای را با رویکرد کیفی سازی فعالیت های شوراهای معماری و پرهیز از فروش تراکم و بارگذاری های خلاف ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران به شورا ارائه کند که تاکنون این امر محقق نشده است.

وی ادامه داد:با توجه به عدول از ضوابط و مقررات ملاک عمل در اغلب آراء صادره توسط شوراهای معماری مناطق و کسب درآمد ناپایدار از این محل، از شهردار تهران که خود همواره از مدافعان ارتقا قانون مداری و پایبندی به ضوابط و مقررات بوده است، انتظار چنین است که به منظور مقابله با گسترش فعالیت های بی ضابطه و بدون چارچوب فعالیت های شوراهای معماری مناطق و ارائه لایحه صدرالاشاره به شورا، دستورات لازم را در اسرع وقت صادر کنند.