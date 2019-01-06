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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۷

بازگشت تذکرات شفاهی به صحن شورا

بازگشت تذکرات شفاهی به صحن شورا

اعضای شورای شهر تهران امروز صبح تذکراتشان را قرائت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته ای است که تذکرات شفاهی از صحن شورا حذف شده بود و تذکرات به صورت کتبی به هیات رئیسه ارائه و رئیس شورا آن را قرائت می کرد.

امروز دو عضو شورا؛ حجت نظری و زهرا نژادبهرام تذکرات خود را در صحن قرائت کردند.

کد مطلب 4505058
نورا حسینی

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