بازگشت تذکرات شفاهی به صحن شورا

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته ای است که تذکرات شفاهی از صحن شورا حذف شده بود و تذکرات به صورت کتبی به هیات رئیسه ارائه و رئیس شورا آن را قرائت می کرد.
امروز دو عضو شورا؛ حجت نظری و زهرا نژادبهرام تذکرات خود را در صحن قرائت کردند.
اعضای شورای شهر تهران امروز صبح تذکراتشان را قرائت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته ای است که تذکرات شفاهی از صحن شورا حذف شده بود و تذکرات به صورت کتبی به هیات رئیسه ارائه و رئیس شورا آن را قرائت می کرد.
امروز دو عضو شورا؛ حجت نظری و زهرا نژادبهرام تذکرات خود را در صحن قرائت کردند.
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