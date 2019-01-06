بازگشت تذکرات شفاهی به صحن شورا

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته ای است که تذکرات شفاهی از صحن شورا حذف شده بود و تذکرات به صورت کتبی به هیات رئیسه ارائه و رئیس شورا آن را قرائت می کرد.

امروز دو عضو شورا؛ حجت نظری و زهرا نژادبهرام تذکرات خود را در صحن قرائت کردند.