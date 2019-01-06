ورود مجلس نمایندگان آمریکا به پرونده تجاری ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه قرار است اعضای جدید مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص ادامه حمایت های کاخ سفید از عربستان در جنگ یمن و همچنین استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم گیری کنند، یک اقدام جدید دیگر نیز قرار است از سوی کپیتال هیل علیه ترامپ انجام شود.

میدل ایست آی در این رابطه می نویسد: «اریک سوالوِل» (Eric Swalwell) عضو ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا از طرح این کمیته برای ورود به پرونده روابط تجاری رئیس جمهور این کشور خبر داد.

تحقیقات این کمیته احتمالا برخی ارتباط‌ های مشکوک «سازمان ترامپ» با عربستان سعودی را نیز شامل خواهد شد.

این تحقیقات عموما متمرکز بر کسب و کارهای تجاری ترامپ و روسیه در سال‌های ابتدایی دهه گذشته خواهد بود، اما موارد دیگری نیز در کنار آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته این قانونگذار دموکرات، نماینده‌های لابی سعودی در آمریکا، از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ از جمله بزرگترین مشتریان هتل‌های او بوده‌اند.

بنا به آمار وزارت دادگستری آمریکا، یکی از نهادهای وابسته به دولت عربستان سعودی در مارس گذشته میلادی به تنهایی ۲۷۰ هزار دلار خرج اجاره اتاق های هتل سازمان ترامپ در واشنگتن و سفارش غذا از این هتل کرده بود.