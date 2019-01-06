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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

فصل جدید کمپ‌های استعدادیابی ایرانسل - لالیگا آغاز شد

فصل جدید کمپ‌های استعدادیابی ایرانسل - لالیگا آغاز شد

اولین دوره از فصل جدید کمپ استعدادیابی ایرانسل-لالیگا برای نوجوانان در بهمن و اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این دوره ویژه پسران ۱۱ تا ۱۳ ساله است و نوجوانانی که در سه دوره قبلی حضور نداشته‌اند، می‌توانند در فصل جدید کمپ استعدادیابی ایرانسل-لالیگا با برنامه‌های جدید شرکت کنند.

برای شرکت در دوره جدید کمپ استعدادیابی ایرانسل - لالیگا خانواده نوجوانان ۱۱ تا ۱۳ سال می‌توانند یک دقیقه ویدیو از بازی فوتبال فرزندانشان را تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه به نشانی irancell.ir/camp ارسال کنند.

ویدیوهای رسیده از ۱۰ تا ۱۴ بهمن ماه سال جاری توسط یک تیم کارشناس استعدادیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و از بین شرکت کنندگان ۶۰ نفر برای آموزش سه روزه به کمپی که از ۳۰ بهمن تا ۲ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد، دعوت می‌شوند.

ایرانسل پیش از این سه کمپ استعدادیابی در اسفندماه سال گذشته، اردیبهشت و مردادماه سال جاری با حضور بازیکنان و سفیران استعدادیابی لالیگا نظیر لوئیس گارسیا ژولیو باپتیستا و گایزگا مندیتا در کنار جمعی از بازیکنان حال حاضر و پیشکسوتان تیم‌ ملی و باشگاه‌های داخلی ایران برگزار کرده است. در سه کمپ قبلی ۲۷۰ بازیکن نوجوان مستعد شناسایی شده، آموزش دیدند و مدارک حضور در این کمپ‌ها را دریافت کرده‌اند.

اولین دوره از فصل جدید کمپ استعدادیابی ایرانسل-لالیگا در راستای تفاهم نامه‌ای که بین ایرانسل و سازمان لیگ اسپانیا، لالیگا، با دو هدف فراهم آوردن دسترسی مشترکان ایرانسل به محصولات و محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی لالیگا و بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان جوانان منعقد شده است، برگزار می‌شود. ایرانسل چندی قبل از تمدید این تفاهم نامه خبر داده بود.

کد مطلب 4505086

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