نشست امروز اتحادیه عرب درباره از سر گیری روابط با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشست امروز شورای اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائمی در خصوص از سر گیری روابط کشورهای عربی با سوریه برگزار خواهد شد.

قرار است در این نشست در خصوص مسائل مختلف مربوط به جهان عرب به ویژه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پرداخته شود. عضویت سوریه در اتحادیه عرب از نوامبر ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمد.

منابع آگاه به روزنامه الاهرام العربی مصر اعلام کردند که قرار است در نشست امروز مجوز لازم برای بازگشایی سفارتخانه های عربی در دمشق و بالعکس داده شود.

این منابع تصریح کردند که دو مجموعه داخل اتحادیه عرب وجود دارند که مجموعه نخست خواستار بازپس دادن صندلی خالی سوریه از ۷ سال پیش تا کنون به دمشق طی نشست مذکور هستند به گونه ای که راه برای حضور«بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در نشست اقتصادی سران عربی در لبنان در ماه جاری و پس از آن نشست دوره ای سران عربی در ماه مارس آینده هموار شود.

منابع یاد شده در ادامه گفتند که تا کنون همه بر سر یک موضع به توافق نرسیدند اما بی تردید بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به زمان نیاز دارد.