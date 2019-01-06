پرداخت اوراق به مراکز دولتی/ بدهی ۲۰ میلیارد تومانی در حوزه دارو

کوروش فرزین در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت مطالبات مراکز طرف قرار داد گفت: مطالبات مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی و خصوصی در استانهای مختلف متفاوت است و در استان تهران نیز به مرور در حال پرداخت این بدهی ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه در بخش دولتی با پرداخت ۶۰ درصد بدهی ها به روز هستیم، گفت: براساس قانون باید ۶۰ درصد اسناد را به صورت علی الحساب پرداخت کنیم که این گونه نیز هست و فقط یک ماه عقب هستیم.

مدیر سازمان بیمه سلامت استان تهران تاکید کرد: برای پرداخت بخشی از بدهی های مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی اوراق پرداخت می شود اما برای مراکز خصوصی هنوز نحوه پرداخت اوراق مشخص نیست و سیاست این موضوع با سازمان بیمه سلامت ایران است.

فرزین گفت: بدهی های مراکز بیمارستانی خصوصی و خیریه ها را تا مهرماه پرداخت کرده ایم اما در خصوص پرداخت مطالبات مراکز درمانی بخش خصوصی عقب هستیم و تمام تلاشمان این است که اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی به ما پرداخت شود تا آن را در اختیار مراکز قرار دهیم.

به گفته وی، در بخش دارویی بدهی‌های ما حدود ۲۰ میلیارد تومان است.