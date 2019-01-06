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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

معرفی راه‌یافتگان به بازبینی نهایی «تئاتر صحنه» جشنواره دانشگاهی

معرفی راه‌یافتگان به بازبینی نهایی «تئاتر صحنه» جشنواره دانشگاهی

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایرانی اسامی راه‌یافتگان به بازبینی نهایی بخش «تئاتر صحنه» استان های تهران و البرز این رویداد را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ضمن قدردانی از تلاش و حضور تمامی گروه‌های دانشجویی حاضر در بازبینی مرحله اول بخش «تئاتر صحنه» استان‌های تهران و البرز، با انتشار اطلاعیه ای از بازبینی ۲۴۸ اثر (۲۳۳ اثر حضوری و ۱۵ فیلم) و راه یابی تعداد ۸۴ اثر به بازبینی مرحله دوم این بخش خبر داد.  

در این اطلاعیه آمده است: «گروه ارزیابی و انتخاب این مرحله متشکل از سوگل قلاتیان، مهدی مشهور، باقر سروش، سیاوش قائدی و سعدی محمدی با اجماع کلی نسبت به آثار برتر و رویکرد پذیرش حداکثری آثار از سوی دبیرخانه جشنواره که امکان و فرصت بیشتری را در اختیار گروه‌ها برای به بار نشاندن ایده‌ها و تلاش‌شان فراهم می‌آورد، نتایج این مرحله را بدون هیچ اولویتی اعلام می‌دارند.

لازم به توضیح است که بازبینی مرحله نهایی به صورت حضوری و به طور کامل (حداکثر ۹۰ دقیقه) در ۱۰ الی ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۷ خواهد بود.»

اسامی راه یافتگان به بازبینی دوم را اینجا ببینید.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4505133
آروین موذن زاده

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