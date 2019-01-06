پروژه انتقال آب کارون به تالاب شادگان به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در نشست کارگره حفاظت از تالاب ها و سواحل استان خوزستان از افتتاح پروژه انتقال آب رودخانه کارون به تالاب بین‌المللی شادگان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تامین برق پمپ های این پروژه از سوی استانداری به جدیت دنبال خواهد شد و در آینده نزدیک با افتتاح این پروژه شاهد انتقال آب از رودخانه کارون به بخش جنوبی تالاب خواهیم بود.

شریعتی از مسئولان شرکت های نیشکر و پروژه آبزی پروری مجموعه آزادگان خواست تا با توجه به عدم نیاز آبی در این فصل از ایستگاه های پمپاژ برای انتقال آب به تالاب استفاده کنند.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار فعال شدن پمپ های انتقال آب کانال جهاد نصر به منظور انتقال آب به رودخانه جراحی و بخش شمالی تالاب شادگان شد.

شریعتی وضعیت تالاب هورالعظیم را در شرایط فعلی مناسب دانست و گفت: آب رهاسازی شده از رودخانه کرخه باید تداوم داشته باشد و ارتباط خوبی بین بخش‌ها و حوضچه های پنجگانه با ایجاد کالورت و مناسب تامین شود.

