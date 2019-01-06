به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، نمایشگاه اسناد تصویری اکبر رادی با مدیریت ابراهیم حسینی از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۷ دی ماه و در ادامه برنامه های نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی در مرکز هنرپژوهی نقش جهان افتتاح می شود.

آثار این نمایشگاه از سه منبع آرشیو بنیاد اکبر رادی، مجله تصویر تئاتر و ارسال آثار توسط هنرمندان، تامین و گرد آوری شده و هنرمندانی همچون حسین زنده‌رودی، ابراهیم حقیقی، محمد وجدانی، کیانوش غریب‌پور، هادی نوید، بهنام صدیقی، محمد افشار، کن رینولدز و... با اثرشان در این رخداد حضور دارند.

نمایشگاه اسناد تصویری اکبر رادی به جز روز دوشنبه تا پایان جشنواره همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل مرکز هنرپژوهی نقش جهان واقع در تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، ضلع جنوب غربی بوستان ساعی، شماره ۲۱۶۹ پذیرای بازدید علاقه مندان است.

برنامه های روز دوم نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی

شروع اجراهای بخش رقابتی مسابقه نمایشنامه خوانی و مسابقه مونولوگ و آغاز بخش سمینار و مسابقه مقالات رادی شناسی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی از جمله برنامه های ۱۶ دی ماه روز دوم جشنواره هستند.

در بخش مسابقه مونولوگ و از ساعت ۱۵ در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر، مونولوگ «چهلمین امید؟ یا بیست و هشتمین زن؟» با نویسندگی طراحی و کارگردانی سیدصائب میر با مدت زمان ۴۰ دقیقه اجرا می شود. همچنین در بخش مسابقه نمایشنامه خوانی جشنواره نیز از ساعت ۱۸ در تالار مشاهیر ایران مجموعه تئاترشهر نمایشنامه خوانی «از پشت شیشه ها» به کارگردانی رضا تفکری با مدت زمان ۵۵ دقیقه برگزار می شود.

بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره حضور علاقه مندان در برنامه نمایشنامه خوانی جشنواره رایگان بوده و متقاضیان می بایست با مراجعه به سایت تیوال نسبت به رزرو رایگان صندلی برای برنامه های نمایشنامه خوانی اقدام کنند.

سمینار و مسابقه مقالات رادی شناسی جشنواره نیز از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ دی ماه به مدت ۵ ساعت با ارایه ۲ مقاله برگزیده جشنواره و همچنین سخنرانی محمد چرمشیر، بهروز محمودی بختیاری و رامتین شهبازی در محل تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر تهران در حال برگزاری است.

نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد صدیقی و توسط بنیاد اکبر رادی از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه در مجموعه ایرانشهر، خانه هنرمندان، نگارخانه آریا، مرکز هنرپژوهی نقش جهان و تئاتر شهر تهران برگزار می شود.