زمان اردو و انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان چندی پیش دستخوش تغییرات شد و تقی اکبرنژاد جای خود را به محمد طلایی به عنوان سرمربی داد. طلایی نیز بعد از دریافت حکم سرمربیگری جوانان ضمن تقدیر و رخصت از سرمربی قبلی اعلام کرد امیدوار است بتواند اهداف وی را ادامه دهد تا این تیم به روزهای اوج خود برسد.

محمد طلایی در خصوص برنامه های تیم کشتی آزاد جوانان نیز به خبرنگار مهر گفت: در نظر داریم برخی از آزادکاران منتخب را در مسابقات بین المللی جام هاشمی نژاد به میدان بفرستیم تا کادر فنی بتواند ارزیابی دقیقی از داشته های خود بدست آورد. بعد از این مسابقات نیز یک اردوی آماده سازی را با هدف هماهنگی بیشتر با آزادکاران جوان برگزار خواهیم کرد و سپس مهیای رقابتهای انتخابی می شویم.

طبق اعلام محمد طلایی رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان در اسفند ماه سالجاری برگزار می شود تا اردوهای اصلی نیز با توجه به مشخص شدن نفرات واجد شرایط آغاز و تیم جوانان مهیای حضور در میادین مهم پیش رو شود.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد قرار است با حضور تیمهای داغستان روسیه، گرجستان، ترکیه و آذربایجان، تیم های منتخب از استان های سراسر کشور و همچنین تیم های منتخب استان مازندران طی روزهای ۲۷ و ۲۸ دیماه در شهر بهشهر برگزار شود.