به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نهمین جشنواره بینالملل دانشگاه تهران و انتخاب برترینهای بینالملل در بخش اعضای هیات علمی، دانشجویان ایرانی و بینالملل برگزار میشود.
مهلت ارسال مدارک به این جشنواره ۱۵ بهمن ماه است و قابل تمدید نخواهد بود.
زمانبندی فرآیند انتخاب برگزیدگان به شرح زیر است:
«۱۵ بهمن ۱۳۹۷: دریافت اطلاعات کمیسیونهای تخصصی
۲۰ بهمن ۱۳۹۷: ارزیابی مدارک ارسالی از طرف کمیسیونهای تخصصی در معاونت بینالملل
۲۸ بهمن ۱۳۹۷: جلسه کمیسیونهای تخصصی در محل شورای دانشگاه جهت معرفی اولیه منتخبین جشنوراه بینالملل
۶ اسفند ۱۳۹۷: جلسه شورای بینالملل دانشگاه جهت تعیین منتخبین جشنواره بینالملل»
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