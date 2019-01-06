به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نهمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران و انتخاب برترین‌های بین‌الملل در بخش اعضای هیات علمی، دانشجویان ایرانی و بین‌الملل برگزار می‌شود.

مهلت ارسال مدارک به این جشنواره ۱۵ بهمن ماه است و قابل تمدید نخواهد بود.

زمانبندی فرآیند انتخاب برگزیدگان به شرح زیر است:

«۱۵ بهمن ۱۳۹۷: دریافت اطلاعات کمیسیون‌های تخصصی

۲۰ بهمن ۱۳۹۷: ارزیابی مدارک ارسالی از طرف کمیسیون‌های تخصصی در معاونت بین‌الملل

۲۸ بهمن ۱۳۹۷: جلسه کمیسیون‌های تخصصی در محل شورای دانشگاه جهت معرفی اولیه منتخبین جشنوراه بین‌الملل

۶ اسفند ۱۳۹۷: جلسه شورای بین‌الملل دانشگاه جهت تعیین منتخبین جشنواره بین‌الملل»