ضریب خوداتکایی چابهار به گوشت مرغ به ۴۲ درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، نورالدین میرلاشاری اظهار داشت: ۳ واحد پرورش مرغ صنعتی به ظرفیت ۷۰ هزار قطعه در سال در چابهار در حال ساخت است که به زودی به چرخه تولید خواهند رسید وضریب خوداتکایی به گوشت مرغ در چابهار از ۳۰ درصد به ۴۲ درصد ارتقا خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر ۷ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۱۹۰ هزار قطعه در هر دوره و تولید ۲۰۹۰ تن گوشت مرغ در سال ۳۰ درصد از نیاز شهرستان چابهار را تامین می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی چابهار نیاز این شهرستان به گوشت مرغ را۶۸۴۰ تن اعلام کرد و برای ارتقا وتوسعه پرورش مرغ گوشتی و تامین گوشت مرغ خواستار تامین جوجه یک روزه از داخل استان، راه اندازی کشتارگاه صنعتی طیور وساماندهی مرغ فروشی هادر شهرستان چابهار شد.