جوانان باید به‌ درستی مرزهای اسلام ناب و آمریکایی را بشناسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری صبح یکشنبه در گردهمایی جمعی از فعالان انقلابی شهرستان زنجان، گفت: تبیین ویژگیهای اسلام ناب محمدی (ص) یکی از اولویتهای مهم دهه پنجم انقلاب اسلامی است.
وی بابیان اینکه دشمن درصدد براندازی انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری تثبیت اسلام ناب محمدی (ص) و نفی اسلام آمریکایی اولین و محوریترین شاخصه مکتب فکری حضرت امام (ره) است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مردم و بخصوص جوانان بایدبهدرستی مرزهای اسلام ناب و اسلام آمریکایی را بدانند و بر تقویت اسلام ناب و نفی اسلام آمریکایی اصرار داشته باشند.
صفی یاری تأکید کرد: انقلاب اسلامی برآمده از مطالبات دینی، معنوی والهی حضرت امام راحل است و ازاینرو اسلامیت نظام رکن رکین آن است که باید بیشتر موردتوجه مسئولین در برنامهریزیها و تصمیم سازیها قرار گیرد.
وی بابیان اینکه دشمن در تمام مقتضیات زمانی درصدد ایجاد فتنه بوده است، افزود: مردم از ابتدای انقلاب اسلامی فتنههای زیادی را تجربه کردهاند ولی باعنایت الهی و همت مردمی همه فتنهها خنثی شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: مردم هم امانتدار و هم صاحب انقلاب هستند و اقتضای امانتداری صادقانه توجه عملی و فراگیر به این تذکر حضرت امام است که فرمودند نگذارید انقلاب بهدست نااهلان و نامحرمان بیفتد.
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