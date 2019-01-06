به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خاموشی صبح یکشنبه در همایش فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج دستگاههای اجرایی استان سمنان در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی، بابیان اینکه میانگین بارش سالانه در استان ۱۱۰ میلیمتر است، بیان کرد: ۱۰۳ میلیمتر یا بیش از ۸۰ درصد از این بارشها تبخیر میشوند و درنتیجه به منابع آبی ما نفوذ نکرده و در تعادل بخشی نیز مؤثر نیستند و اینیکی از مشکلات منابع آبی استان است.
وی بابیان اینکه سالانه هفت میلیمتر بهصورت روان آب و آبهای سطحی و زیرزمینی باقی میماند، افزود: این میزان آنقدر اندک است که به تغذیه منابع آبی منجر نمیشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای سمنان تأکید کرد: در استان چیزی نزدیک به ۱۵۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن داریم یعنی ما هرسال ۱۵۰ میلیون مترمکعب از میران استاندارد نیز بیشتر مصرف میکنیم لذا این نقطه مقابل تعادل بخشی است.
خاموشی درباره اقدامات آب منطقهای در راستای احیای منابع آبی استان سمنان، گفت: یک هزار و ۳۵۰ چاه در سطح استان سمنان به کنتور هوشمند مجهز هستند که میتوانند برداشتها از منابع آبی را محدود و یا بهعبارتدیگر کنترل کند.
وی افزود: تعداد ۲۰۰ کنتور دیگر هم توسط شرکت آب منطقهای خریداریشده و در آیندهای نزدیک بر روی باقیمانده چاهها نصب خواهند شد تا شاهد تجهیز چاههای استان سمنان به کنتورهای هوشمند باشیم که قطعاً نقش بسزایی در حذف اضافه برداشتها از چاههای استان خواهند داشت.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای سمنان بابیان اینکه اگر میگویند سمنان بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد، به مسئله درستی اشارهکردهاند، بیان کرد: ۸۶ درصد استحصال آب از منابع آبی استان صرف کشاورزی میشود و فقط ۱۴ درصد آن به شرب و صنعت تعلق دارد.
خاموشی بابیان اینکه مشکل دیگر این است که در استان سمنان وابستگی شدیدی به منابع زیرزمینی آب وجود دارد، ادامه داد: اگر سیاستها به سویی پیش برود که نتوانیم از منابع آب زیرمینی استان بهرهبرداری خوبی انجام دهیم تا حفظ شوند، در آینده نزدیک با چالشهای بسیار جدی مواجه میشویم.
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