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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

توزیع ۴ میلیون لیتر سوخت در بین بهره برداران بخش کشاورزی قزوین

توزیع ۴ میلیون لیتر سوخت در بین بهره برداران بخش کشاورزی قزوین

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: طی سه ماه گذشته ؛ ۴ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت در بین بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شده است .

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان سوخت در بین  ۲ هزار و ۱۱۵ دستگاه ماشین آلات تجهیز و نوسازی اراضی، گلخانه، واحدهای تولیدی قارچ و صنایع تبدیلی، ماشین آلات و ادوات کشاورزی توزیع شده است.

وی افزود: از این مقدار سوخت  ۳ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۰۰  لیتر به تراکتورها و کمباین ها، ۱۸۰ هزار لیتر به ماشین آلات تجهیز و نوسازی اراضی و ۲۳۰ هزار و ۳۰۰ لیتر به گلخانه ها، تولید کنندگان قارچ و صنایع تبدیلی اختصاص یافته است.

به گفته ی علیخانی؛ علاوه بر آن در بین نگهبانی و سرایداری های واحد های تولیدی مقدار ۱۱۶ هزار و ۱۰۰ لیتر نفت سفید توزیع شده است.

وی یادآور شد: بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان می توانند در زمان های اوج (پیک)   کار ماشین آلات از اول تا ۲۵ هر ماه برای دریافت سهمیه سوخت به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

کد مطلب 4505215

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