مدارس اراک در نوبت عصر امروز تعطیل است

رضا میرزایی، مدیرکل محیط زیست استان مرکزی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: به علت تداوم وضعیت ناسالم هوای شهر اراک، کمیته اضطرار آلودگی این شهر امروز با حضور دستگاه های مربوطه تشکیل جلسه داد و برمبنای تصمیم این جلسه، مقرر شد پیش دبستانی ها، مدارس ابتدایی و متوسطه اول این شهر در نوبت عصر نیز تعطیل اعلام شود.

وی بیان کرد: شاخص کیفیت هوای اراک در روز گذشته به علت افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، ۱۱۸ اندازه گیری شد که نشانگر وضعیت ناسالم برای گروه های جمعیتی حساس بود و صبح امروز نیز ذرات معلق در هوای این شهر، برای دومین روز متوالی فراتر از حد مجاز بود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: هم اکنون هوای اراک با شاخص ۱۵۷، در مرز رسیدن به شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار دارد و در شرایطی است که افراد به ویژه کودکان و افراد مسن و بیمار به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری خودداری کنند.

گفتنی است مدارس مقطع متوسطه دوم نوبت عصر امروز اراک تعطیل نبوده و دایر است.