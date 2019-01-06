به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ناظم رضوی در دیدار با مدیرکل امور بانوان استانداری سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه پارک بازی‌های مهارتی-حرکتی برای اولین بار در مجاورت کانون پرورش فکری سمنان ایجاد می‌شود، تأکید کرد: این پارک می‌تواند دارای بازی‌های مهارتی، آموزشی و فکری و درعین‌حال حرکتی باشد تا ذهن کنجکاو کودکان را به‌نوعی تقویت کند.

وی بابیان اینکه سمنان پتانسیل تبدیل به شهر دوست‌دار کودک را دارد و اقداماتی نظیر پارک مهارتی، حرکتی در زمره اقدامات محقق کننده آن است، بیان کرد: شهر سمنان برای معرفی بیشتر نیازمند برند سازی است که در این زمینه شهر دوستدار کودک مهم است.

شهردار سمنان در ادامه گفت: مجموعه شهرداری برنامه‌های خوبی برای کودکان در ایام نوروز تدارک دیده که در این راستا از بانوان سمنانی برای ایده پردازی در قبال سنت‌ها، بازی‌ها و ... دعوت به‌عمل‌آمده است تا در ایام نوروز کم‌توجهی به کودکان و نوجوانان را جبران کنیم.

سمن‌ها و بانوان ۲ ظرفیت مغفول مانده در استان سمنان

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری سمنان نیز در این نشست ضمن بیان اینکه امیدواریم اقدامات خوبی نیز در راستای رفاه بانوان انجام شود، گفت: بانوان سمنانی با مشارکت با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال درزمینه‌های مختلف نشان داده‌اند که از پتانسیل مشارکت بالایی برخوردار هستند و لذا شهرداری نیز می‌تواند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی در راستای ارتقای شهر سمنان بهره‌برداری کند.

زینب کرکِه‌آبادی بابیان اینکه مدیریت شهری سنتی دیگر پاسخگو نیست و باید مدیریت نوین یعنی مشارکت پایدار همه اقشار به‌ویژه زنان را در جامعه پیاده کنیم، ابراز کرد: بانوان و سازمان‌های مردم‌نهاد دو ظرفیتی هستند که هنوز در استان سمنان مغفول مانده‌اند.

وی از اجرای طرح تاب‌آوری در استان سمنان نیز خبر داد و گفت: توانمندسازی بانوان محور اصلی این طرح است که امیدواریم شهرداری نیز به‌نوبه خود در اجرای آن نقش‌آفرینی کند.

توانمندسازی زنان بی‌خانمان، حمایت در راستای فعالیت‌های زیست‌محیطی، ایجاد فضای بانشاط و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی برای بانوان، توجه به کودکان و آموزش‌های لازم برای مهارت‌های حرکتی و ایجاد فضای مناسب در راستای گذراندن اوقات فراغت بانوان و ... از موضوعات این نشست بود.