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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

شهردار سمنان:

پارک «بازی‌های مهارتی-حرکتی» برای اولین بار در سمنان احداث می‌شود

پارک «بازی‌های مهارتی-حرکتی» برای اولین بار در سمنان احداث می‌شود

سمنان - شهردار سمنان گفت: برای پرورش استعدادهای جوان در کنار نشاط اجتماعی پارک تخصصی مهارتی-حرکتی ویژه کودکان شهر سمنان برای تمام سنین ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ناظم رضوی در دیدار با مدیرکل امور بانوان استانداری سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه پارک بازی‌های مهارتی-حرکتی برای اولین بار در مجاورت کانون پرورش فکری سمنان ایجاد می‌شود، تأکید کرد: این پارک می‌تواند دارای بازی‌های مهارتی، آموزشی و فکری و درعین‌حال حرکتی باشد تا ذهن کنجکاو کودکان را به‌نوعی تقویت کند.

وی بابیان اینکه سمنان پتانسیل تبدیل به شهر دوست‌دار کودک را دارد و اقداماتی نظیر پارک مهارتی، حرکتی در زمره اقدامات محقق کننده آن است، بیان کرد: شهر سمنان برای معرفی بیشتر نیازمند برند سازی است که در این زمینه شهر دوستدار کودک مهم است.

شهردار سمنان در ادامه گفت: مجموعه شهرداری برنامه‌های خوبی برای کودکان در ایام نوروز تدارک دیده که در این راستا از بانوان سمنانی برای ایده پردازی در قبال سنت‌ها، بازی‌ها و ... دعوت به‌عمل‌آمده است تا در ایام نوروز کم‌توجهی به کودکان و نوجوانان را جبران کنیم.

سمن‌ها و بانوان ۲ ظرفیت مغفول مانده در استان سمنان

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری سمنان نیز در این نشست ضمن بیان اینکه امیدواریم اقدامات خوبی نیز در راستای رفاه بانوان انجام شود، گفت: بانوان سمنانی با مشارکت با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال درزمینه‌های مختلف نشان داده‌اند که از پتانسیل مشارکت بالایی برخوردار هستند و لذا شهرداری نیز می‌تواند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی در راستای ارتقای شهر سمنان بهره‌برداری کند.

زینب کرکِه‌آبادی بابیان اینکه مدیریت شهری سنتی دیگر پاسخگو نیست و باید مدیریت نوین یعنی مشارکت پایدار همه اقشار به‌ویژه زنان را در جامعه پیاده کنیم، ابراز کرد: بانوان و سازمان‌های مردم‌نهاد دو ظرفیتی هستند که هنوز در استان سمنان مغفول مانده‌اند.

وی از اجرای طرح تاب‌آوری در استان سمنان نیز خبر داد و گفت: توانمندسازی بانوان محور اصلی این طرح است که امیدواریم شهرداری نیز به‌نوبه خود در اجرای آن نقش‌آفرینی کند.

توانمندسازی زنان بی‌خانمان، حمایت در راستای فعالیت‌های زیست‌محیطی، ایجاد فضای بانشاط و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی برای بانوان، توجه به کودکان و آموزش‌های لازم برای مهارت‌های حرکتی و ایجاد فضای مناسب در راستای گذراندن اوقات فراغت بانوان و ... از موضوعات این نشست بود.

کد مطلب 4505232

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