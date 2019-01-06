جوایز «انجمن ملی منتقدان فیلم» اعلام شد/ «سوارکار» بهترین فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «انجمن ملی منتقدان فیلم»، «سوارکار» را به عنوان بهترین فیلم برگزید.

«انجمن ملی منتقدان فیلم» بعد از ظهر روز شنبه ۵ ژانویه فهرست برندگان جوایز سال ۲۰۱۹ خود را در حالی اعلام کرد که فیلم مستقل «سوارکار» به عنوان بهترین فیلم سال برگزیده شد.

از دیگر جوایز مهم این دوره می توان به جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن که به اولیویا کُلمن برای فیلم «سوگلی» و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد که به ایتن هاوک برای فیلم «اولین اصلاح شده» رسید، اشاره کرد.

آلفونسو کوارون کارگردان مکزیکی نیز به مانند اکثر جوایز اهدایی این روزها جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری را نصیب خود کرد.

سال گذشته فیلم «لیدی برد» جایزه اصلی این انجمن را به دست آورده بود.

فهرست کامل جوایز «انجمن ملی منتقدان فیلم» سال ۲۰۱۹

بهترین فیلم

«سوارکار»

انتخاب دوم: «رُما» و «سوختن»

بهترین کارگردان

آلفونسو کوارون برای «رُما»

انتخاب دوم: لی چانگ‌-دونگ برای «سوختن» و کلویی ژائو برای «سوارکار»

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

«رُما»

انتخاب دوم: «جنگ سرد»، «سوختن» و «دزدان فروشگاه»

بهترین مستند

«مراقب فاصله بودن»

انتخاب دوم: «طفره روها» و «گریس شگفت انگیز»

بهترین بازیگر نقش اول زن

اولیوا کُلمن برای «سوگلی»

انتخاب دوم: رجینا هال برای «از دختران حمایت کنید» و ملیسا مک‌کارتی برای «تو هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟»

بهترین بازیگر نقش اول مرد

ایتن هاوک برای «اولین اصلاح شده»

انتخاب دوم: ویلم دفو برای «بر دروازه ابدیت»، بن فاستر برای «هیچ ردی باقی نگذار» و جان سی. رایلی برای «برادران سیسترز» و «استن و اُلی»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

رجینا کینگ برای «اگر خیابان بیل زبان داشت»

انتخاب دوم: الیزابت دبیکی برای «بیوه ها» و اما استون برای «سوگلی»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

استیون یون برای «سوختن»

انتخاب دوم: ریچارد ای. گرانت برای «اگر خیابان بیل زبان داشت»، برایان تایری هنری برای «اگر خیابان بیل زبان داشت»، «بیوه ها»، «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی»

بهترین فیلمبرداری

آلفونسو کوارون برای «رُما»

انتخاب دوم: جیمز لاکستون برای «اگر خیابان بیل زبان داشت» و ووکاژ ژال برای «جنگ سرد»

بهترین فیلمنامه

آرماندو یانوچی، دیوید اشنایدر و ایان مارتین برای «مرگ استالین»

انتخاب دوم: نیکول هولوفکنر و جف ویتی برای «تو هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟» و دبورا دیویس، تونی مک‌نامارا برای «سوگلی»

جایزه میراث فیلم

تیم تهیه کنندگان، تدوینگران، بازسازی کنندگان که فیلم «آن سوی باد» ساخته اورسن ولز را بعد از دهه ها به پایان رسانند و به دست عاشقان نسل جدید سینما دادند.

جایزه میراث فیلم

موزه هنر مدرن برای بازسازی فیلم محصول ۱۹۲۳ «روزیتا» ساخته ارنست لوبیچ با بازی مری پیکفورد

جایزه ویژه:

«یک گردش خانوادگی» به کارگردانی یینگ لیانگ