به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اختتامیه جایزه فیروزه امروز صبح ۱۶دی‌ماه، با حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی در بوستان گفتگو برگزار شد.

محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: این جایزه از کارها و فعالیت‌های تاسیسی آقای صالحی بود که امیدواریم این بذر ارزشمندی که کاشته شد روزبه‌روز پربارتر شود. جایزه فیروزه برای تقدیر و تشویق افرادی است که در زمینه کالاهای فرهنگی فعالیت می‌کنند و این کالاها به نوعی با اقتصاد فرهنگ هم در ارتباط است که امیدوارم با تعامل نهادهای فرهنگی بتوانیم این را به سرانجام برسیم.

او ادامه داد: باید بر روی تولید و بازار کالای فرهنگی کار کنیم و امیدواریم با حمایت دکتر صالحی و دیگر همکاران به این بحث برسیم با توجه به اضافه شدن استارت‌آپ احساس می‌کنم بتوانیم با بسط دادن موضوع این جشنواره و حوزه اشتغال فرهنگی و اقتصاد فرهنگی را رونق بخشیم.

ویژه‌بودن استارت‌آپ‌ها در جایزه فیروزه

فریدونی دبیر جایزه فیروزه درباره رویدادهای این جشنواره اظهار کرد: کالاهای فرهنگی، کالاهای فرهنگ محور خانواده، پژوهش فرهنگی با محوریت اقتصاد، اسباب‌بازی و... از محصولات موجود در جایزه فیروزه هستند که امیدواریم با ایده‌پردازی و خلاقیت بتوانیم این راه را هر چه بهتر ادامه دهیم.

فریدونی درباره آمار محصولات و آثار رسیده به جایزه فیروزه، گفت: ۲۶۰۰ اثر در حوزه نوشت‌افزار رسیده که محصولات ۷۵ تولیدکننده این حوزه است و ۷۰۰ اثر در داوری پذیرفته شده‌اند، در محصولات اسباب‌بازی ۱۷۰۰رسیده که ۲۰۰ اثر در داوری‌ها پذیرفته شده، در بخش هدایای فرهنگی ۲۵۰۰ اثر رسیده و در داوری‌ها ۲۰۰ اثر پذیرفته شده است، کالای فرهنگی خانواده محور ۲۰۰اثر منتخب شدند که ویژگی این کالاها براساس خانواده محور بوده است، ۱۲۴۱پایان نامه و مقاله و کتاب در حوزه پژوهش آمده، در حوزه مقاله ۲۰۶اثر ورود پیدا کرده و ۵۰ اثر در حوزه کتاب پذیرفته شده است.

او ادامه داد: حوزه فرهنگ احتیاج به ایده‌پردازی، خلاقیت، تولید و مصرف مناسب دارد باید براساس این اتفاقات و رویدادها، اهداف را بچینیم و دستگاه‌ها را براساس این اهداف بنیان‌گذاری کنیم. امسال در جایزه فیروزه براساس موضوعات عام و خاص برنامه‌ریزی داشتیم و در بخش محصولات فرهنگی به حوزه‌های اسباب‌بازی، نوشت‌افزار، کالای فرهنگی، کالای خانواده فرهنگ محور، هدایای فرهنگی سعی کردیم بستر فرهنگی مناسب را ایجاد کنیم. همچنین استارتاپ‌های جایزه فیروزه از اتفاقات ویژه و خاص این جایزه به حساب می‌آید.

دبیر جایزه فیروزه درباره استارت‌تاپ‌ها اظهار کرد: در موضوع خاص استارت‌تاپ ۱۱۱ اثر بوده که ۵۰ اثر به مرحله داوری رسیده است و بسیار خوشحالیم که انجمن‌های علمی در این زمینه ورود پیدا کردند تا افراد علمی و تخصصی دانشگاهی در معرفی محصولات فرهنگی به جامعه نقش ثمربخشی ایفا کنند.

او گفت: توجه به استارت‌اپ که یکی از سیاست‌های فرهنگی این بخش جایزه فیروزه است توجه ویژه به آن شد، با توجه به نهادهای تصمیم‌گیر، شورای نظارت کانون پرورش فکری کودکان ‌نوجوانان و تعامل با آنها سعی کردیم به تولیدات داخلی و مصرف عمومی در جایزه فیروزه توجه داشته باشیم و این موضوعات را ارتقا ببخشیم.

فریدونی در ادامه افزود: این گام اولیه که توسط وزیر ارشاد پایه‌گذاری شد، نیازمند الزامات، تعریفات و تبیین جدید است و باید با نگاه مجدد و برنامه‌ریزی مدون بتوانیم حوزه فرهنگ را از نگاه مصرف، تولید کالاهای ایرانی - اسلامی نگاه کنیم و آن را ارتقا بخشیم.

سجادی دبیر نهاد فناوری نرم وهویت‌ساز درباره جایزه فیروزه و راه ناهموار حوزه اقتصاد فرهنگ گفت: در جایزه فیروزه هر سال با اتفاق و رویداد جدید روبه‌رو بودیم که امسال با ایجاد استارت‌آپ، صنایع فرهنگی و صنایع خلاق به ارتقا دادن حوزه اقتصاد فرهنگی کمک کنیم. امیدواریم با جنبه‌های اقتصادی مقتدرانه و شکوفایی اقتصادی حوزه فرهنگ را هم ارتقا ببخشیم.