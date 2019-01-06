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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

در اختتامیه جایزه فیروزه مطرح شد

توجه به استارت‌اپ از سیاست‌های فرهنگی جایزه فیروزه است

توجه به استارت‌اپ از سیاست‌های فرهنگی جایزه فیروزه است

جایزه فیروزه صبح امروز با برگزاری آئین اختتامیه‌ای که قرار است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن سخنرانی کند، به کار خود پایان خواهد داد؛ اختتامیه‌ای که با تاخیری بیش از یک ساعت آغاز شد!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اختتامیه جایزه فیروزه امروز صبح ۱۶دی‌ماه، با حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی در بوستان گفتگو برگزار شد.

محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: این جایزه از کارها و فعالیت‌های تاسیسی آقای صالحی بود که امیدواریم این بذر ارزشمندی که کاشته شد روزبه‌روز پربارتر شود. جایزه فیروزه برای تقدیر و تشویق افرادی است که در زمینه کالاهای فرهنگی فعالیت می‌کنند و این کالاها به نوعی با اقتصاد فرهنگ هم در ارتباط است که امیدوارم با تعامل نهادهای فرهنگی بتوانیم این را به سرانجام برسیم.

او ادامه داد: باید بر روی تولید و بازار کالای فرهنگی کار کنیم و امیدواریم با حمایت دکتر صالحی و دیگر همکاران به این بحث برسیم با توجه به اضافه شدن استارت‌آپ احساس می‌کنم بتوانیم با بسط دادن موضوع این جشنواره و حوزه اشتغال فرهنگی و اقتصاد فرهنگی را رونق بخشیم.

ویژه‌بودن استارت‌آپ‌ها در جایزه فیروزه

فریدونی دبیر جایزه فیروزه درباره رویدادهای این جشنواره اظهار کرد: کالاهای فرهنگی، کالاهای فرهنگ محور خانواده، پژوهش فرهنگی با محوریت اقتصاد، اسباب‌بازی و... از محصولات موجود در جایزه فیروزه هستند که امیدواریم با ایده‌پردازی و خلاقیت بتوانیم این راه را هر چه بهتر ادامه دهیم.

فریدونی درباره آمار محصولات و آثار رسیده به جایزه فیروزه، گفت: ۲۶۰۰ اثر در حوزه نوشت‌افزار رسیده که محصولات ۷۵ تولیدکننده این حوزه است و ۷۰۰ اثر در داوری پذیرفته شده‌اند، در محصولات اسباب‌بازی ۱۷۰۰رسیده که ۲۰۰ اثر در داوری‌ها پذیرفته شده، در بخش هدایای فرهنگی ۲۵۰۰ اثر رسیده و در داوری‌ها ۲۰۰ اثر پذیرفته شده است، کالای فرهنگی خانواده محور ۲۰۰اثر منتخب شدند که ویژگی این کالاها براساس خانواده محور بوده است، ۱۲۴۱پایان نامه و مقاله و کتاب در حوزه پژوهش آمده، در حوزه مقاله ۲۰۶اثر ورود پیدا کرده و ۵۰ اثر در حوزه کتاب پذیرفته شده است.

او ادامه داد: حوزه فرهنگ احتیاج به ایده‌پردازی، خلاقیت، تولید و مصرف مناسب دارد باید براساس این اتفاقات و رویدادها، اهداف را بچینیم و دستگاه‌ها را براساس این اهداف بنیان‌گذاری کنیم. امسال در جایزه فیروزه براساس موضوعات عام و خاص برنامه‌ریزی داشتیم و در بخش محصولات فرهنگی به حوزه‌های اسباب‌بازی، نوشت‌افزار، کالای فرهنگی، کالای خانواده فرهنگ محور، هدایای فرهنگی سعی کردیم بستر فرهنگی مناسب را ایجاد کنیم. همچنین استارتاپ‌های جایزه فیروزه از اتفاقات ویژه و خاص این جایزه به حساب می‌آید.

دبیر جایزه فیروزه درباره استارت‌تاپ‌ها اظهار کرد: در موضوع خاص استارت‌تاپ ۱۱۱ اثر بوده که ۵۰ اثر  به مرحله داوری رسیده است و بسیار خوشحالیم که انجمن‌های علمی در این زمینه ورود پیدا کردند تا افراد علمی و تخصصی دانشگاهی در معرفی محصولات فرهنگی به جامعه نقش ثمربخشی ایفا کنند.

او گفت: توجه به استارت‌اپ که یکی از سیاست‌های فرهنگی این بخش جایزه فیروزه است توجه ویژه به آن شد، با توجه به نهادهای تصمیم‌گیر، شورای نظارت کانون پرورش فکری کودکان ‌نوجوانان و تعامل با آنها سعی کردیم به تولیدات داخلی و مصرف عمومی در جایزه فیروزه توجه داشته باشیم و این موضوعات را ارتقا ببخشیم. 

فریدونی در ادامه افزود: این گام اولیه که توسط وزیر ارشاد پایه‌گذاری شد، نیازمند الزامات، تعریفات و تبیین جدید است و باید با نگاه مجدد و برنامه‌ریزی مدون بتوانیم حوزه فرهنگ را از نگاه مصرف، تولید کالاهای ایرانی - اسلامی نگاه کنیم و آن را ارتقا بخشیم.

سجادی دبیر نهاد فناوری نرم وهویت‌ساز درباره جایزه فیروزه و راه ناهموار حوزه اقتصاد فرهنگ گفت: در جایزه فیروزه هر سال با اتفاق و رویداد جدید روبه‌رو بودیم که امسال با ایجاد استارت‌آپ، صنایع فرهنگی و صنایع خلاق به ارتقا دادن حوزه اقتصاد فرهنگی کمک کنیم. امیدواریم با جنبه‌های اقتصادی مقتدرانه و شکوفایی اقتصادی حوزه فرهنگ را هم ارتقا ببخشیم.

کد مطلب 4505256
مریم علی بابایی

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