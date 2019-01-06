وجود فرسودگی در ۱۷۱۶ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب آبادان

صادق حقیقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۸۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و ۹۱۶ کیلومتر شبکه آب در آبادان گفت: به دلیل فرسوده بودن شبکه ها به طور روزانه شاهد شکستگی خطوط لوله اعم از آب و یا فاضلاب در این شهر هستیم که شهروندان می توانند مراتب را از سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا در اسرع وقت در جهت رفع مشکل اقدام شود.

وی با بیان اینکه طرح‌های گسترده ای در زمینه آب و فاضلاب در آبادان در حال اجراست، بر اهمیت تامین، تصفیه و ذخیره و توزیع آب تاکید کرد و افزود: اگرچه آب شهر آبادان از طرح آبرسانی غدیر تامین می شود اما به دلیل مشکلاتی که در تابستان امسال با آن مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم تا ۳۰ درصد از نیاز شهرهای آبادان و خرمشهر را از طریق دستگاههای آب شیرین کن تامین کنیم.

به گفته حقیقی ‌پور با قرار گرفتن دستگاه‌های آب شیرین کن در مدار تولید آب شیرین دیگر مشکلی در زمینه تامین آب در این شهر نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اظهار کرد: در زمان حاضر تصفیه خانه فاضلاب آبادان با ۹۰ درصد پیشرفت در حال اجرا است که با بهره برداری از این طرح در آینده نزدیک شاهد بهبودی چشمگیر در وضعیت فاضلاب شهری آبادان خواهیم بود.