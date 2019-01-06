سیاستمدار انگلیسی «کوربین» را به حمایت از ایران متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «نایجل فاراژ» رهبر سابق حزب راست افراطی یوکیپ انگلیس، که در میان همکاران خود به دیکتاتور معروف است «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس را مورد حمله لفظی قرار داد.

کوربین که با سیاست های سنتی انگلیس مخالف است و احتمال رسیدن او به مقام نخست وزیری وجود دارد بارها متهم به ضدیت با رژیم صهیونیستی شده و اتهامات فاراژ علیه وی، جدیدترین حملاتی است که علیه او انجام می شود.

بی بی سی درباره اتهامات فاراژ به کوربین می نویسد: نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب یوکیپ - حزب راستگرای مخالف عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا - آنچه را که سکوت کوربین در برابر عملکرد و سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در زمینه حقوق بشر، نشانه حمایت او از حکومت ایران دانسته است.

فاراژ در حال حاضر یکی از نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپاست و مقاله او با عنوان «این دلیل واقعی است که چرا کوربین در برابر ایران سکوت کرده» در شماره امروز، یکشنبه، ٦ دسامبر (١٦ دی) هفته نامه اکسپرس منتشر شده است.

او در این مقاله با اشاره به اینکه به عنوان رهبر حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان، کوربین ممکن است روزی نخست وزیر شود، می‌نویسد: من انواع و اقسام رسانه‌ها را جستجو کردم اما اثری نیافته‌ام که نشان دهد جرمی کوربین، فردی که به او با عنوان نخست وزیر آینده بریتانیا اشاره می‌شود، در این مورد اظهار نظری کرده باشد. چرا کوربین، این به اصطلاح دولتمرد، چنین ساکت بوده است؟ و در پاسخ می‌گوید: زیرا او از حکومت ایران حمایت می‌کند.

به گفته فاراژ، حکومت ایران از غرب متنفر است و برای سربازان بریتانیایی آرزوی مرگ می‌کند و با وجود سابقه آن در زمینه حقوق بشر، کوربین برای سال‌ها از این نظام حمایت کرده است.

رهبر سابق حزب یوکیپ در اثبات اتهام خود، از جمله یادآور می‌شود که کوربین در سال ٢٠١٤ در سمیناری که مرکز اسلامی لندن برای بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار کرده بود سخنرانی کرد و عنوان سخنرانی او در دفاع از ایران بود.

نایجل فاراژ سپس با اشاره به بیست هزار پوند حق‌الزحمه کوربین که چند سال پیش به خاطر همکاری با شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی متعلق به جمهوری اسلامی دریافت کرد، می‌نویسد : وقتی کوربین مشغول دریافت پول از ایران نیست، از حضور در گردهمایی‌هایی در حمایت از اهداف مشکوک آنان ابایی ندارد.

او از جمله به حضور کوربین در یک جلسه کتابخوانی در نشستی با حمایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید که کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری روز قدس در ایران حمایت کرده است و آن را نشان مخالفت با اسرائیل می‌داند.

این سیاستمدار بریتانیایی می‌گوید که کوربین از خود تصویر فردی صلح دوست و فاقد هرگونه تعصبی را ترسیم می‌کند که درگیر مبارزه به خاطر حقوق طبقه کارگر، محرومان و تمامی اقلیت‌هاست اما وقتی به حمایت او از حکومت ایران و آنچه را که آن حکومت نماینده آن است توجه کنید، این ادعا باطل می‌شود.

فاراژ خواسته در این موارد از رهبر حزب کارگر سئوال شود و می‌افزاید فقط فکرش را بکنید که اگر یک سیاستمدار حزب محافظه کار یا حزب یوکیپ همان نظرات کوربین درباره ایران را بر زبان می‌راند، آن وقت روزنامه‌ها - یا بی‌بی‌سی - چه بر سرش می‌آوردند. حتما وادارش می‌کردند از مقامش کناره‌گیری کند، که درستش هم همین است.

لازم به ذکر است، جرمی کوربین در سال ٢٠١٥ به رهبری حزب کارگر انتخاب شد. از او به عنوان یک سیاستمدار متمایل به جناح چپ حزب کارگر یاد می‌شود. ارتباط کوربین با پرس تی‌وی پیش از هم مطرح شده و مورد انتقاد قرار گرفته بود.

حزب کارگر هنوز به اتهامات نایجل فاراژ واکنشی نشان نداده است.