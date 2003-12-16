هواي كشور از پنجشنبه برفي و باراني است

به گزارش خبرگزاري ، سازمان هواشناسي كشور با اعلام اين خبر افزود : انتظار مي رود تا اوايل هفته آينده غالب نقاط نيمه غربي و دامنه رشته كوه هاي البرز ، زاگرس ، تهران و به تدريج سواحل درياي خزر و شمال شرق كشور در دامنه فعاليت اين جريانها واقع شوند . ضمن اينكه با استقرار جريانهاي گرم روي سواحل شمالي ، وزش باد گرم در اين منطقه در روز جمعه تقويت مي شود .

بر اساس اين گزارش آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان و زنجان صاف تا قسمتي ابري به تدريج از اواخر وقت همراه با افزايش ابر و بارندگي . آسمان استانهاي كرمانشاه ، ايلام ، لرستان ، خوزستان ، چهار محال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، فارس ، بوشهر ، همدان و مركزي كمي تا نيمه ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد و رگبار پراكنده به ويژه در دامنه رشته كوه هاي زاگرس . آسمان استان سمنان و شمال خراسان نيمه ابري تا ابري و همراه با بارش پراكنده برف و يا باران . آسمان استانهاي يزد ، كرمان ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد در ارتفاعات كرمان با احتمال رگبار باران . در استان هرمزگان و جزاير جنوبي از جمله ابوموسي ، تنب بزرگ و كوچك غبار آلود همراه با مه صبحگاهي . آسمان استانهاي تهران ، قم ، قزوين و اصفهان كمي تا نيمه ابري گاهي با وزش ملايم باد ، از اواخر وقت با افزايش ابر پيش بيني مي شود . بيشينه دماي تهران در 24 ساعت آينده 6 درجه بالاي صفر است .