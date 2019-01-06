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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

معاون منابع طبیعی استان تهران:

آئین های هفته منابع طبیعی با رویکرد مشارکتی برگزار می شود

آئین های هفته منابع طبیعی با رویکرد مشارکتی برگزار می شود

تهران- معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: امسال آئین های هفته منابع طبیعی با رویکرد مشارکتی برگزار می شود و حضور سازمان های مردم نهاد دراین آئین ها چشمگیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی عظیمی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین جلسه کمیته راهبردی هفته منابع طبیعی این هفته را مهم ترین آئین حوزه منابع طبیعی کشور دانست و افزود: از آنجائی که منابع طبیعی تجدید شونده همانند آب، خاک، جنگل و مرتع از اهمیت و ارزش بسزائی برخودار هستند و این منابع به عنوان بستر حیات بشری و توسعه پایدار جوامع محسوب می شوند که بر همین اساس این هفته فرصت مناسبی برای ارتقاء فرهنگ عمومی حفظ و توسعه منابع طبیعی به شمار می آید.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با برنامه ریزی و تمهیداتی که در نظر خواهیم گرفت امسال آئین های هفته منابع طبیعی با رویکرد مشارکتی برگزار می شود و حضور مردم و سازمان های مردم نهاد در این آئین ها چشمگیر خواهد بود.

این مقام مسئول یادآور شد: با ابلاغ سیاست های اجرائی و همچنین اعلام روزشمار و شعار هفته منابع طبیعی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جلسات ستاد هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور اعضاء دنبال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، همه ساله و همزمان با پانزدهم اسفند و روز درختکاری هفته منابع طبیعی اغاز و تا ۲۲ اسفند ادامه می یابد در این هفته با برگزاری آئین های مختلف، مردم به کاشت نهال و حفظ آن تشویق شده و با اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از این سرمایه های ملی و خدادادی آشنا می شوند.

کد مطلب 4505306

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