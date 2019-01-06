پرواز آبادان به کیش از سر گرفته شد

غلامرضا دهقانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف ۸ ماهه این پرواز افزود: پرواز مذکور در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام می شود.

وی اظهار کرد: نخستین پرواز روز پنجشنبه هفته جاری برابر با ۲۰ دی ماه با هواپیمای MD از آبادان به مقصد کیش انجام می شود.

دهقانی زاده با تاکید بر تلاش صورت گرفته برای افزایش پروازها گفت: در صورت استقبال شرکت‌های هواپیمایی و مردم منطقه، آماده پذیرش پروازهای جدید در مسیرهای دیگر هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر فرودگاه آیت الله جمی آبادان به مقاصد تهران، مشهد، اصفهان، بندرعباس، شیراز و به عکس پرواز دارد.