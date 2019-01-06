شفافیتی دربودجه شرکت نفت نیست/بودجه۹۸برخلاف مصوبات برنامه ششم است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه طی تذکری شفاهی اظهار داشت: ایثارگران متأسفانه مشکلات اساسی در زمینه بیمه خود دارند و این مسئله به دستگاه های ذیربط آنان محول شده و این دستگاه ها هم اراده و هماهنگی لازم را برای حل این مشکل ایثارگران ندارند که باید حل و فصل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مغایرت هایی که بودجه ۹۸ با برنامه ششم توسعه دارد، تصریح کرد: متأسفانه دولت توپ را به زمین مجلس انداخته و موید آن این است که برخلاف برنامه ششم نظام رتبه بندی معلمان، اعلام نشده است و دو هزار میلیارد تومانی که برای آن پیش بینی شده است، در سقف دوم است.

حاجی بابایی با بیان اینکه همچنین طبق ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه ششم توسعه باید حقوق ها همسان سازی شود اما در این بودجه رعایت نشده است، خاطرنشان کرد: همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در هاله ای از ابهام است و مشخص نیست که این افزایش ۲۰ درصدی به معنای آن است که فردی که ۲۰ میلیون تومان دریافت می کند با فردی که یک میلیون دریافت می کند حقوقشان به یک اندازه افزایش می یابد.

وی همچنین با بیان اینکه خصوصی سازی آموزش و پرورش در بودجه ۹۸ سیاه ترین نگاه به آموزش و پرورش کشور است، ادامه داد: از سوی دیگر یکی دیگر از مشکلاتی که در این بودجه وجود دارد عدم شفافیت در بودجه نفت است و شفافیت در نظام پرداخت ها و بودجه شرکت نفت وجود ندارد.

حاجی بابایی با بیان اینکه به متناسب سازی حقوق کارگران هم توجهی نشده است، بیان کرد: عدم توجه به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه علیرغم برنامه های ششم توسعه یکی از ایرادات بودجه ۹۸ است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: بودجه سالانه کشور باید یک پنجم برنامه باشد اما بودجه ۹۸ کمترین شباهت را به برنامه دارد که امیدواریم مجلس این موارد را در بودجه سال ۹۸ مورد توجه و اصلاح قرار دهد.