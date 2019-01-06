توجه به شرکت های دانش بنیان در شرایط فعلی بهترین فرصت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتی در جلسه شورای فناوری پارک هرمزگان که با دستور کار پذیرش شرکت های جدید در امور موسسات پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به سیاست های پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: خوشبختانه نگاه به مجموعه های پارک فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان رو به جلو است از این رو اعتبارات ویژه ای نیز به آن اختصاص یافته است.

وی افزود: در شرایط موجود کشور متکی بودن به فناوران و شرکت های دانش بنیان از اهمیت بالایی برخوردار است که می توانند زمینه اقتصاد مقاومتی و گذر از شرایط تحریمی و در نهایت به قوی شدن اقتصاد کشور بینجامد و این بهترین فرصت در شرایط کنونی است.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، در بودجه در نظر گرفته شده بخصوص برای هرمزگان رشد خوبی در اختصاص بودجه صورت گرفته است که برای توسعه شرکت های دانش بنیان و فناوران امیدوار کننده است.

در این جلسه همچنین دکتر علیرضا نصیری معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری هرمزگان نیز با تاکید بر دوری از تک محصولی بودن شرکت ها تاکید کرد و گفت: در دوره رشد احتمال شکست بالاست. در حوزه موسسات پارک نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد از این رو شرکت ها باید محصولات شان را به روز کنند و سیستم نوآوری در روند فعالیت شان هیچ گاه تعطیل نشود.

وی در عین حال گفت: ما نیز تلاش می کنیم حمایت های لازم در خصوص توسعه و پیشرفت شرکت ها انجام دهیم.

دکتر زینلی پور دیگر عضو شورای فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان نیز با تاکید بر رفع موانع پیش روی شرکت های فعال در پارک علم و فناوری گفت: با تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در استان می توان، مشکلات پیش روی شرکت های دانش بنیان را نیز در این جلسات مطرح و زمینه توسعه آن ها را فراهم کرد.

در پایان این جلسه با پذیرش چهار شرکت جدید در امور موسسات پارک علم و فناوری هرمزگان موافقت شد. گفتنی است، از مجموع شرکت های پذیرفته شده، دو شرکت پیش از این در مرکز رشد فعالیت داشته و بر روی تولید محصول خود کار کرده بودند.