به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «سامی ابوزهری» در سخنانی به انتقاد از عملکرد تشکیلات خودگردان فلسطین و همکاری آن با رژیم صهیونیستی پرداخت.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: محمود عباس تلاش جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن غزه و تشدید بحران در این منطقه به کار بسته است.

این عضو جنبش حماس تصریح کرد: آنچه که عباس بدان افتخار می کند، همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی است.

وی همچنین گفت: این رهبران حماس نیستند که از معامله قرن دفاع می کنند، بلکه کسانی برای این طرح شوم تبلیغات انجام می دهند که با صهیونیستها همکاری امنیتی دارند.