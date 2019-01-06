  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

ابوزهری: محمود عباس به همکاری با رژیم صهیونیستی افتخار می‌کند

ابوزهری: محمود عباس به همکاری با رژیم صهیونیستی افتخار می‌کند

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به انتقاد از همکاری های امنیتی میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «سامی ابوزهری» در سخنانی به انتقاد از عملکرد تشکیلات خودگردان فلسطین و همکاری آن با رژیم صهیونیستی پرداخت.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: محمود عباس تلاش جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن غزه و تشدید بحران در این منطقه به کار بسته است.

این عضو جنبش حماس تصریح کرد: آنچه که عباس بدان افتخار می کند، همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی است.

وی همچنین گفت: این رهبران حماس نیستند که از معامله قرن دفاع می کنند، بلکه کسانی برای این طرح شوم تبلیغات انجام می دهند که با صهیونیستها همکاری امنیتی دارند.

کد مطلب 4505335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها