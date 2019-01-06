طرح سوال عضو شورا از شهردار/ هیچ استخدامی در شهرداری انجام نشده

به گزارش خبرنگار مهر، شکور اکبرنژاد صبح امروز یک شنبه در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به حواشی شورای شهر در هفته گذشته گفت: شنیدن نظرات متفاوت و حتی مخالف هنری است که باید آن را یاد بگیریم.

وی ادامه داد: مسئولیت بسیار مهم ما این است که در گفتارها، چنان رفتار کنیم که جوانان تحمل افکار مختلف را از ما الگو بگیرند. امیدواریم سوال از شهردار تبریز به توسعه مدیریت شهری منجر شود نه تکرار لجاجت ها و دشمنی های دوره های گذشته.

اکبرنژاد سپس ابراز داشت: طرح سوال، فرصت مناسبی برای روشنگری و جلوگیری از فسادهای احتمالی است و لذا همه ما باید بر اساس سفارشات دینی با زبان احترام با هم سخن بگوییم و اشتباهات احتمالی مان را بپذیریم.

وی گفت: هفته گذشته اتفاقات خوبی را شاهد نبودیم و امیدواریم دیگر شاهد چنین رویدادهایی در مجلسی که منتخب مردم این شهر است، نباشیم.

نوع رابطه حقوقی در سیستم اداری باید مشخص باشد

عضو شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: نوع رابطه حقوقی در سیستم اداری باید مشخص باشد. آقای شهردار، افزوده شدن نیروی جدید به بدنه شهرداری را در دوره سابق انکار کردند.

فرج محمدقلیزاده افزود: در سیستم اداری باید نوع رابطه حقوقی مشخص باشد. این سوال کاملا روشن است که آیا آقای شهردار در دوره حضور در شهرداری به جذب نیرو تحت هر عنوان اقدام کرده اند یا خیر؟ !

وی همچنین ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نفر نیرو تحت عنوان «مربی» در سازمان ورزش شهرداری استخدام شده اند. این استخدام ها به چه نحو بوده است و آیا این استخدام ها با انتشار آگهی و رعایت ترتیبات قانونی اتفاق افتاده است؟

هیچ استخدامی در این دوره اتفاق نیافتاده است

ایرج شهین باهر شهردار تبریز نیز در این جلسه گفت: در همه حوزه ها به رفع نابسامانی ها و جلوگیری از فسادها پایبند هستیم و لذا از پاسخگویی به سوال ها به عنوان فرصت استفاده می کنیم.

وی گفت: بدنه شهرداری هم باید آمادگی داشته باشد تا در باره عملکرد خود همیشه در معرض سوال قرار گیرد. هفته گذشته به طور کامل به سوال آقای قلیزاده پاسخ دادم اما اگر ابهامی باقیست، باز هم آماده پاسخگویی هستم.

شهردار تبریز تبریز گفت: در این دوره هیچ استخدامی اتفاق نیافتاده است ولی ممکن است نیروهایی در قالب خرید خدمت به شرکت های طرف قرار داد افزوده شده باشند.

شهردار تبریز ادامه داد: این نفرات در چارچوب سیاست های شورای شهر مبنی بر گسترش ورزش همگانی جذب شده اند و در ورزش صبحگاهی در اماکن عمومی به صورت ساعتی به کار گرفته می شوند.

فرج قلیزاده در همین خصوص گفت: از جمله این مربیان استخدام شده، همسر یکی از مدیران ارشد، فرزندان دو تن از معاونان سازمان و مدیر روابط عمومی مجموعه است که تحت عنوان مربی وارد مجموعه شده و به طور میانگین دو و نیم میلیون حقوق می گیرند. اینها همان کسانی هستند که شما می فرمایید به مردم نرمش می دهند.

وی گفت: خطاب من به مدعی العموم است. این سخنان که اظهار می کنم یا صحت دارد که در این صورت دخل و تصرف در اموال عمومی است و باید رسیدگی شود یا غیر صحیح است که در این صورت نشر اکاذیب از سوی بنده است که در هر دو صورت از دادستان می خواهم ورود کرده و موضوع را بررسی کنند. مشخص است که با رو شدن این مسائل تعداد تذکرات همکاران افزایش پیدا خواهد کرد.

همه مشکلات تبریز را تا به امروز به عهده می گیریم!

فرج قلیزاده عضو شورای شهر تبریز سپس گفت: همه مشکلات تبریز را تا به امروز به عهده می گیریم. لیست ۲۰۰ نفره ای را در اختیار دارم که نشان می دهد در دوره آقای شهین باهر این تعداد جذب شده اند.

وی گفت: بارها به صورت حضوری موضوع را با شما در میان گذاشته ام اما همه این صحبت ها در نهایت به توهین به بنده از سوی جنابعالی منتهی شد.

وی ادامه داد: برای اینکه بار تاخیر تعرفه عوارض محلی به دوش بنده نیافتد، موضوع سوال را متوقف می کنم. مسائل را یک بار دیگر به صورت مستند به شهردار ارائه می کنم و در صورت عدم ترتیب اثر، باز هم آن را دنبال خواهم کرد.

حق سوال برای اعضای شورا همیشه پابرجا است

سعید نیکو خصلت دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز گفت: حق سوال برای اعضای شورا همیشه پابرجاست. منتهی موضوع باید در فضایی دوستانه و گفتگو محور دنبال شود.

وی افزود: از آقای مسعودی ریحان که استاد تربیت و تعلیم هستند انتظار می رود اجازه ندهند فضا به سمت برخورد هدایت شود.

وی گفت: فضای موجود را رو به جلو می بینم که ما را به سمت قانونمداری می برد. این اتفاق خوب را به جدال تبدیل نکنیم. شهردار هم از پاسخگویی استقبال می کنند و آمادگی دارند اگر انحرافی اتفاق افتاده است، آن را اصلاح کنند. اما کاش دوستان اجازه دهند که جزئیات در خارج از صحن دنبال شود و موضوعات اساسی از جمله تعرفه، بودجه و ... در این روزها سهم بیشتری از صحن را به خود اختصاص دهند.

بحث های مبهم همه مجموعه شهرداری و شورای شهر را زیر سوال می برد

مسعودی ریحان رئیس شورای شهر استان نیز در این جلسه گفت: آقای قلیزاده اعلام کنند که بر اساس ماده ۷۵ آیین نامه داخلی، آیا از سوال شهردار قانع شده اند یا نه. اگر قانع نشده باشند، موضوع استیضاح باید کلید بخورد.

وی گفت: برای من هیچ اهمیتی ندارد که ایشان قانع شده باشند یا نه. بحث های مبهم وی همه مجموعه شهرداری و شورای شهر را زیر سوال می برد.

با حضور جمعی از ساکنان منطقه ستارخان، موضوع ساماندهی مزار شهدا در این منطقه در صحن شورای شهر مطرح شد. گفته می شود همه جوازهای قانونی و شرعی در این خصوص صورت گرفته است اما اداره کل اوقاف برای این منظور همکاری لازم را ندارد.

رئیس شورای شهر وعده داد این موضوع درحضور مدیران اوقاف و هیئت امنای این مزار مطرح و چاره اندیشی خواهد شد.