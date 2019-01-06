مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی همدان ۶۷۰۰ نفر ساعت آموزش دیدند

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۹ ماهه سال جاری مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد استان همدان ۶ هزار و ۷۲۹ نفر ساعت آموزش دیدند.

وی گفت: یک واحد تولیدی برای اینکه موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شود باید مراحلی را طی کند که یکی از مهمترین این مراحل به کارگیری مدیر یا مدیران کنترل کیفیت در آن واحد تولیدی است.

وی با بیان اینکه این مدیران کنترل کیفیت باید در فرایندی گواهی تأیید صلاحیت خود را از اداره کل استاندارد دریافت کنند، اظهار داشت: مدیر کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی، پیش از آغاز کار خود باید آزمون‌های لازم را با موفقیت در اداره کل استاندارد سپری کند.

مددی با بیان اینکه کیفیت ‌بخشی به نظام آموزش مدیران کنترل کیفیت ارتقا کیفی محصولات تولیدی را درپی خواهد داشت، گفت: با توجه به حساسیت فعالیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، این افراد به عنوان متولیان عرصه کیفیت بیشتر از سایر کارکنان واحدهای تولیدی نیازمند آموزش هستند.

وی با تاکید بر اینکه هر واحد تولیدی برای هر شیفت کاری خود ملزم به به کارگیری یک مدیر کنترل کیفیت است، گفت: کارشناسان اداره کل استاندارد در بازرسی های مکرر نسبت به بازدیدهای فنی خود از واحدهای تولیدی اقدام کرده و براساس چک لیست های تعیین شده و مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت فعالیتهای آنان را در واحدهای تولیدی رصد می کنند.

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: مدیران کنترل کیفیت با نظارت بر روند تولید کالا نقش مهم و موثری را در تولید کالای با کیفیت و استاندارد ایفا می کنند.