بوی مرموز از فاضلاب نبود/۷۰ درصد تجهیزات تصفیه فاضلاب اروپایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در نشست خبری با بیان اینکه شبکه فاضلاب شهری تهران از جمله طرح هایی بود که عملیات آن، از بعد از انقلاب اسلامی کلید خورده است، گفت: در پیش از انقلاب مشکلات عدیده ای در حوزه آبرسانی به نقاط مختلف کشور داشتیم، البته مطالعات مربوط به مدیریت فاضلاب تهران از سال ۱۳۲۷ آغاز شد و در سال ۷۴ عملیاتی شده؛ به نحوی که در سال ۸۴ و همچنین ۹۲ مجددا به منظور بررسی بیشتر نقاط احداث این طرح مطالعاتی مورد بازبینی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه ۷۴ درصد حوزه لوله گذاری، ۹۱ درصد خطوط لوله و انتقال، ۴۰ درصد احداث تصفیه خانه، ۵۷ درصد انشعابات تاکنون انجام شده است، اظهار داشت: ۶۴ درصد کل پروژه طرح تصفیه فاضلاب تهران انجام شده است که نسبت به متوسط کشور جلوتر هستیم. به این ترتیب از ۹ هزار کیلومتر شبکه فاضلاب تهران ۶ هزار کیلومتر را انجام داده ایم و همچنین از ۱۹۲ کیلومتر خطوط انتقال ۱۷۰ کیلومتر را انجام داده ایم و به طور کلی باید گفت با وجود مشکلات عدیده مالی این پروژه در حال اجراست.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این طرح، از کشورهای اروپایی وارد می شود، افزود: تامین پروژه فاضلاب غرب تهران که حوزه غرب و جنوب غربی شهر را پوشش می دهد، با کمک بانک توسعه اسلامی، تامین سرمایه شده، این در حالی است که تصفیه خانه دیگری را در مجاورت برج میلاد (شهرک قدس) به روش BOT به ارزش ۱۰۷ میلیارد تومان آغاز کردیم که البته با توجه به تغییرات ارز و هزینه های کنونی، باید گفت این رقم به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که مختص هزینه های پیش بینی شده برای شروع پروژه است.

عزالدین ادامه داد: تصفیه خانه شماره ۷ و ۸ نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری دارد و درباره تامین سرمایه تصفیه خانه شهر آفتاب نیز قصد داریم از مازاد سرمایه بانک توسعه اسلامی که در اختیار ما قرار دارد، به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان استفاده کرده و در نهایت تصمیم داریم با حمایت مجلس از ماده ۵۶ (فاینانس داخلی) برای تامین سرمایه طرح تصفیه خانه شمال غرب تهران استفاده کنیم؛ ضمن اینکه درباره تصفیه خانه شوش که جمعیت ۳۰۰ هزار نفری را تحت پوشش دارد، از منابع داخلی شرکت استفاده می کنیم.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران تصریح کرد: بر اساس اولویت بندی میزان پیشرفت طرح ها، در مناطقی که از تراکم بیشتری برخوردار بوده است، با سرعت و شدت بیشتری انجام می شود؛ به نحوی که به طور مثال در منطقه ۲۲ و ۲۱ تهران که کم تراکم است، شاهد پیشرفت ۸ تا ۱۳ درصدی هستیم؛ اما در مناطق پرتراکم تهران، پیشرفت طرح ها ۹۸ درصد و بالغ بر این رقم است.

وی گفت: میزان سرمایه‌ای که بانک توسعه اسلامی در اختیار کل طرح های تصفیه خانه کشور قرار داده، حدود ۶۰۰ میلیون یورو است؛ البته بهترین روش برای استفاده از منابع مالی برای ما دارایی‌های صندوق توسعه است.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه هزینه تصفیه پساب هر متر مکعب فاضلاب حدود دو هزار تومان است که رقم بالایی را شامل می شود، مردم تمایلی به سرمایه گذاری ندارند؛ بنابراین نمی توان به سرمایه های مردمی اتکای ویژه داشت.

عزالدین ادامه داد: ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کل پروژه های طرح جمع آوری فاضلاب تهران نیاز است که البته سهم اعتباراتی که برای این پروژه ها، در بودجه عمرانی کشور پیش بینی شده ۷.۵ میلیارد تومان است و طی سال های گذشته و امسال نیز این رقم ثابت بوده و رقم جزئی است.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره علت بوی نامطبوع چند روز اخیر در تهران توضیح داد: در این حوزه، احتمال شکستگی فاضلاب مطرح شد که با اعزام اکیپ های کارشناسی بررسی کردیم و مشخص شد در هیچ کدام از شبکه ها و خطوط فاضلاب تهران شکستگی وجود ندارد، به این ترتیب باید گفت قطعا شکستگی وجود نداشته است؛ چرا که شدت و دامنه پخش بوی فاضلاب نمی تواند چنین پهنه گسترده ای در شهر تهران تحت تاثیر قرار دهد.

وی اظهار داشت: علت از سوی سازمان محیط زیست در حال بررسی بوده و این در حالی است که به طور کلی فاضلاب جاری، بوی بدی ندارد؛ اما ممکن است فاضلابی که انباشت می شود بوی نامطبوعی ایجاد کند.

به گفته عزالدین، تا پایان سال ۹۷ جمع آوری بخش مایع فاضلاب تهران تکمیل می شود؛ این در حالی است که سهم جمع آوری فاضلاب تهران ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال است که باید به ۴۶۰ میلیون متر مکعب برسد.