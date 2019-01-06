فعالیت بهزیستی پلدختر در ساختمان استیجاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا کاظمی روز یک شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اداره بهزیستی شهرستان پلدختر، اظهار داشت: اداره بهزیستی پلدختر به خاطر برخوردار نبودن ساختمان مستقل و اختصاصی در ساختمان استیجاری به فعالیت های خود می پردازد که این امر نیاز به توجه ویژه دارد.

وی ضمن ارج نهادن و تقدیر از زحمات کارکنان اداره بهزیستی پلدختر، افزود: کارکنان این اداره مجبور هستند بیش از ساعات اداری کار و فعالیت داشته باشند که لازم است اضافه کاری به آنها تعلق گیرد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس اداره بهزیستی پلدختر فاقد وسیله نقلیه است و همچنین اورژانس اجتماعی این شهرستان با توجه به نقش تعیین کننده و موثری که در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد نیازمند به جذب راننده و کارشناس است.

کاظمی، افزود: کمپ های ترک اعتیاد معتادان در پلدختر با کمبود اعتبار مواجه هستند، در صورتی که معتادان بیمارانی هستند که نیازمند حمایت های اقتصادی بیشتری برای تامین شرایط سالم زندگی کردن و کار هستند.

وی، خاطرنشان کرد: مددجویان اداره بهزیستی پلدختر برای ازدواج و تهیه جهیزیه نیاز به هزینه دارند که این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.