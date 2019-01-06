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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

همتی در جمع اعضای فراکسیون ولایی مجلس:

لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی تقدیم دولت شد

لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی تقدیم دولت شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز (یکشنبه) در جمع اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی اظهار داشت: در حوزه ریالی و ارز، بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و این نهاد روند تعادلی نرخ ارز را با تدبیر و رعایت عوامل دخیل در بازار پیش می‌برد و همانطور که قبلا نیز گفته‌ام این روند تعادلی بازار ارز نبایستی براساس هیجانات کوتاه مدت پیش برده شود. 

رئیس بانک مرکزی با توجه به مجموعه اقدامات در حال انجام گفت: پیش بینی می‌کنیم که عرضه ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی شتاب بیشتری به خود گیرد. مهم ترین اقدام پیش‌روی بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی و سامان دادن به این مهم است. این موضوع از حساسیت و اهمیت بسیاری برخوردار است و نباید شتابزده در مورد آن عمل کرد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اصل مهم بانک مرکزی در پیشبرد طرح اصلاح نظام بانکی صیانت از سپرده‌های مردم و ثبات بازار پول است. لایحه حذف چهار صفر از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.

وی همچنین افزود: شاخص بهای تولیدکننده در آذر ماه نسبت به آبان ماه ۴.۵ واحد درصد کاهش داشته است و با کاهش رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آبان و آذر امیدواریم با ثبات ایجاد شده در بازار و روند نرخ ارز شاهد کنترل بیشتر تورم باشیم.

گفتنی است در این جلسه، همتی در ادامه به سوالات متعدد نمایندگان در امور ارزی و اعتباری و بانکی به تفصیل پاسخ داد.

کد مطلب 4505377

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
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      لطفا اول اقتصاد را درست کنید! صفرها خود به خود حذف می شود.
    • ناشناس IR ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
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      آیا ایشان آلزایمر نگرفته اند فکر ضرب سکه یک ریالی نیم ریالی و غیره.... را کرده اند
    • محمد IR ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
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      به نظر من حذف سه صفر منطقی تر است مثلا حقوق یک معلم با سابقه اوائل انقلاب حدود چهار هزار تومان بود و حالا تقریباچهارمیلیون تومان اگر سه صفر بردارند باز می شود چهار هزار تومان و این از نظر روانی بهتر است
    • AE ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
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      در سایه این دولت کریمه قیمت گذار با توجه به بی ارزشی پول در کشور به نظر می رسد برداشتن 4 صفر کم است اگر همت کنید کل ریال را محو کنید خیال مردم راحت میشود
    • US ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      0 0
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      هی هی روزگار/ بجای آنکه روزبه روز و سال به سال ارزش پول ملی رو تقویت کنن با این کارها فقط صورت مسئله رو عوض میکنند/ چرا افغانستان و عراق با اون شرایط خاص ارزش پول ملیشون کم نمیشه که بیشتر هم میشه؟!

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