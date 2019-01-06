لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی تقدیم دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز (یکشنبه) در جمع اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی اظهار داشت: در حوزه ریالی و ارز، بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و این نهاد روند تعادلی نرخ ارز را با تدبیر و رعایت عوامل دخیل در بازار پیش می‌برد و همانطور که قبلا نیز گفته‌ام این روند تعادلی بازار ارز نبایستی براساس هیجانات کوتاه مدت پیش برده شود.

رئیس بانک مرکزی با توجه به مجموعه اقدامات در حال انجام گفت: پیش بینی می‌کنیم که عرضه ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی شتاب بیشتری به خود گیرد. مهم ترین اقدام پیش‌روی بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی و سامان دادن به این مهم است. این موضوع از حساسیت و اهمیت بسیاری برخوردار است و نباید شتابزده در مورد آن عمل کرد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اصل مهم بانک مرکزی در پیشبرد طرح اصلاح نظام بانکی صیانت از سپرده‌های مردم و ثبات بازار پول است. لایحه حذف چهار صفر از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.

وی همچنین افزود: شاخص بهای تولیدکننده در آذر ماه نسبت به آبان ماه ۴.۵ واحد درصد کاهش داشته است و با کاهش رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آبان و آذر امیدواریم با ثبات ایجاد شده در بازار و روند نرخ ارز شاهد کنترل بیشتر تورم باشیم.

گفتنی است در این جلسه، همتی در ادامه به سوالات متعدد نمایندگان در امور ارزی و اعتباری و بانکی به تفصیل پاسخ داد.