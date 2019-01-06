به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی ظهر یکشنبه در حاشیه بازرسی از برخی صنوف و کارگاههای تولید محصولات لبنی مهدیشهر در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه کارگاهها، مراکز تولید مواد غذایی، رستورانها در حوزه این دانشگاه رصد و پایش میشود، ابراز داشت: این بازرسیها بهمنظور ارتقا سلامت جامعه صورت میگیرد که بر این اساس دو کارگاه غیرمجاز تهیه و پخش فراوردههای لبنی در مهدیشهر شناسایی و پلمب شد.
وی بابیان اینکه در بازرسی از این واحدها ۹۰۰ کیلوگرم فراورده لبنی فاقد ارزش مصرف در مهدیشهر معدوم شد، اضافه کرد: این پرونده در دست پیگیری است که مراحل قانونی خود را طی میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه در پی گزارشهای مردمی پس از دریافت حکم قضایی این دو کارگاه پلمب شده است، ابراز داشت: در این حوزه نگرانی وجود ندارد زیرا این مواد غذایی ناسالم بلافاصله معدوم میشود.
دانایی بابیان اینکه مردم در افزایش سلامت جامعه میتوانند بیشترین نقش را ایفا کنند، اضافه کرد: از مردم انتظار میرود در صورت مواجهه با این مواد غذایی تاریخ گذشته، فاقد مهر و تائید بهداشت و قاچاق از مصرف آن بهطور جد خودداری کرده و مراتب را به شبکه بهداشت و نیروی انتظامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
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