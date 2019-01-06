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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

در چهل سالگی انقلاب؛

۱۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در لرستان افتتاح می‌شود

۱۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در لرستان افتتاح می‌شود

خرم‌آباد- معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان از افتتاح ۱۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در این استان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

علی فرهادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، آماده سازی پروژه های بهداشتی درمانی را از برنامه های مهم دانشگاه علوم پزشکی قلمداد کرد و اظهار داشت: با عنایت خداوند و تلاش های شبانه روزی همکاران خوشبختانه بخش اعظمی از پروژه های در حال ساخت در شهرستان های مختلف استان در دهه فجر آینده به بهره برداری می رسند.

وی اظهار کرد: نزدیک به ۱۰۰ پروژه شامل خانه بهداشت، پایگاه و مراکز جامع سلامت شهری و روستایی و مراکز اورژانس ۱۱۵ در چهلمین سال از پیروزی انقلاب افتتاح خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: کلینیک ویژه متخصصین خرم آباد، بلوک زایمانی بیمارستان هفت تیر دورود و دانشکده پرستاری و مامایی الیگودرز دیگر پروژه های مهم قابل افتتاح در دهه فجر هستند.

کد مطلب 4505397

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