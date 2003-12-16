حضور دو تيم آزاد و فرنگي كرمان در مسابقات ليگ دسته اول باشگاه هاي كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" درسفرروزدوشنبه محمدرضا طالقاني به كرمان، رييس فدراسيون كشتي با مديركل تربيت بدني استان، روساي هيات كشتي و شهردار كرمان وشهرهاي تابعه وشوراي اسلامي اين استان ديداروگفتگو كرد وهمچنين درمجمع عمومي هيات كشتي استان كه به بيان گزارش عملكرد مالي اين هيات اختصاص داشت، حضور يافت.

طالقاني درسفربه كرمان علاوه بربازديد ازاماكن كشتي، كلنگ احداث خانه كشتي اين استان را درمركز شهربه زمين زد وقراراست با كمك شهرداري وشوراي اسلامي كرمان اقدامات لازم جهت احداث خانه كشتي صورت گيرد، ضمن اينكه به منظورپيشرفت كشتي كرمان، سالن هاي ورزشي براي تمرين كشتي گيران درسطح شهردايرخواهد شد ودوتيم كشتي آزاد وفرنگي گل گهر سيرجان ومس سرچشمه، درمسابقات ليگ دسته اول باشگاههاي كشورحضورپيدا مي كنند.