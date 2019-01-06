  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

«درخت زیبای من» در رادیو نمایش رویید

«درخت زیبای من» در رادیو نمایش رویید

دوشنبه هفدهم دی ماه نمایش رادیویی «درخت زیبای من» از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «درخت زیبای من» را لیدا شیرمرد نوشته است که داستانی روانشناختی دارد و قصه یک پسربچه باهوش و با استعداد ۶ ساله را روایت می کند.

این سریال رادیویی با هنرمندی مینو جبارزاده در نقش پسر بچه ۶ ساله و هنرمندانی چون فریبا طاهری، مجید سهرابی، محمد رضاعلی، شیما جان قربان، ماندانا اصلانی، امیرعباس توفیقی و محمد آقامحمدی به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است.

«درخت زیبای من» به کارگردانی محمد پورحسن، صدابرداری حیدر صفدری، افکتوری محمدرضا قبادی فر و تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا دوشنبه ۱۷ دی ساعت ۲۰:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4505413
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها