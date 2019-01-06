«درخت زیبای من» در رادیو نمایش رویید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «درخت زیبای من» را لیدا شیرمرد نوشته است که داستانی روانشناختی دارد و قصه یک پسربچه باهوش و با استعداد ۶ ساله را روایت می کند.

این سریال رادیویی با هنرمندی مینو جبارزاده در نقش پسر بچه ۶ ساله و هنرمندانی چون فریبا طاهری، مجید سهرابی، محمد رضاعلی، شیما جان قربان، ماندانا اصلانی، امیرعباس توفیقی و محمد آقامحمدی به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است.

«درخت زیبای من» به کارگردانی محمد پورحسن، صدابرداری حیدر صفدری، افکتوری محمدرضا قبادی فر و تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا دوشنبه ۱۷ دی ساعت ۲۰:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.