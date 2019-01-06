نیروهای آمریکایی خارج شده از سوریه در «عین الاسد» مستقر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع امنیتی عراقی به شبکه آر تی روسیه اعلام کردند که بخشی از نیروهای آمریکایی خارج شده از سوریه در پایگاه عین الاسد عراق مستقر شده اند.

این منابع بیان کردند: آنچه درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به اربیل گفته می شود همه حقیقت نیست بلکه بخش اعظم آنها در پایگاه عین الاسد در استان الانبار و در پادگانهای نظامی دیگر در این استان مستقر شده اند.

به گفته این منابع؛ نیروهای آمریکایی در مرزهای عراق و سوریه هستند و به طور کامل عقب نشینی نکرده اند.

این در حالی است که گروههای سیاسی عراق ورود نیروهای آمریکایی از سوریه به عراق را بسیار خطرناک دانسته و اعلام کرده اند که پارلمان به دنبال تصویب مصوبه ای برای بیرون کردن نیروهای خارجی در اسرع وقت است.

منصور البعیجی نماینده پارلمان عراق گفت: ائتلاف البناء بدون درنگ به خروج نیروهای خارجی از اراضی عراق اگر مصوبه ای در مجلس در این باره به رای گذاشته شود، رای خواهد داد.

وی افزود: این نیروها حاکمیت عراق را نقض کرده اند و در اراضی ما نامطلوب محسوب می شوند. خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و ورود آنها به عراق بسیار خطرناک است و نمی توان در قبال آن سکوت کرد از این رو ما در پارلمان به نفع قانون خروج نیروهای خارجی در اسرع وقت رای خواهیم داد.

البعیجی تاکید کرد: عراق پایگاهی برای نیروهای آمریکایی برای هدف قرار دادن دیگر کشورها نخواهد بود و آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان کرده؛ موضوعی بسیار خطرناک است و عراق نمی پذیرد که عرصه کشمکش یا نقطه عملیات آمریکا آنگونه که ترامپ اشاره کرده، باشد.

نماینده پارلمان عراق گفت: در صورت تصویب مصوبه خروج نیروهای خارجی در مجلس، ما در راستای خروج نیروهایی که بدون موافقت بغداد در عراق حضور دارند حرکت خواهیم کرد و هر نیرویی که با خروج مخالفت ورزد برخورد ما با آن همانند برخورد ما با داعشی هاست و با زور آنها را خارج خواهیم کرد.