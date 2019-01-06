راهیابی تیم هندبال بانوان چهارمحال و بختیاری به مسابقات لیگ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات لیگ دسته دو بانوان کشور دهه سوم بهمن ماه برگزار می شود که تیم هیئت هندبال چهارمحال و بختیاری در این لیگ به رقابت با حریفان خود می پردازد.

رده سنی این مسابقات آزاد است و تیم استان با ترکیبی از تیم جوانان و امید در این دوره از رقابت ها شرکت خواهد کرد.

شکیبا قانی، فرشته امیرخانی وراحله قائدی هدایت تیم لیگ دسته دو بانوان استان را برعهده خواهند داشت.

اسامی بازیکنان چهارمحال وبختیاری تا پایان دی ماه توسط هیئت هندبال و میزبان این رقابت ها توسط فدراسیون اعلام می شود.