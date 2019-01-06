به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن فخرل ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بسیج امام علی(ع) اردستان با گرامیداشت سالروز شهادت شهدای غواص اظهار داشت: اگر تصور کنیم که غواصان شهید برای پول، پست و مقام به شط زدند، فکر بسیار اشتباهی است بلکه باید بدانیم شهدای غواص تصمیم خود را برای گذشتن از جان گرفته بودند و امروز نیز اگر این انقلاب سربلند و پیروز به آستانه ۴۰ سالگی رسیده است همه به برکت خون شهدایی است که پای درخت انقلاب نثار شده است.

وی گفت: پیشکسوتان و جوانان با اتحاد با یکدیگر در واقع از راه شهیدان حمایت می کنند باید از این امتحان الهی پیروز بیرون بیایند، گفت: دفاع از انقلاب بسیجی فعال و با بصیرت می خواهد و بر این اساس بسیجیان باید با مدیریت های فریبنده دشمنان آشنا شوند.

فرمانده سپاه اردستان افزود: هر چه پیش می رویم ماندن بر طراز انقلاب سخت تر می شود، به نوعی که اگر جانباز انقلاب و در حد طلحه و زبیر هم باشیم باید امتحان خود را پس دهیم، دشمن یک لحظه ما را رها نمی کند به نوعی که اگر از درب وی را راه ندادیم از پنجره وارد خواهند شد، بر این اساس باید با ولایت همراه باشیم تا بتوانیم جلوی دشمنان بایستیم.

تقوا و پا در رکاب ولایت بودن ما را از گردنه کنونی عبور خواهد داد

وی ابراز داشت: آنچه که می تواند ما را از گردنه مهم کنونی عبور دهد، داشتن تقوا و پا در رکاب ولایت بودن است، بر این اساس فرماندهان پایگاه ها برای دفاع از انقلاب باید بصیرت افزایی را آموزش دهند و قشر جوان را دریابند چراکه از خود گذشتگی آنان خیلی قوی است.

فرمانده سپاه اردستان با بیان اینکه بسیجیان را باید بر محور دینداری و اطاعت از ولایت پرورش دهیم، تصریح داشت: آمریکایی ها خودشان باهم دعوا دارند و از منطقه خاورمیانه در حال فرار هستند که همه اینها به برکت ایستادگی و خون شهیدان است، بر این اساس بدانیم انقلاب ضمانت شده خون شهیدان است اما ما هم نباید کنار ایستاده و تماشاگر باشیم.

گفتنی است در پایان این مراسم سرهنگ امیر صادقی تودیع و برادر بسیجی محمد رضا عصارزاده به عنوان فرمانده جدید معرفی شد.