به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی بعدازظهر یکشنبه در نشست سیاست‌گذاری و راهبری برنامه‌های چهل‌سالگی انقلاب اسلامی استان سمنان به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در این استان، ضمن بیان اینکه انقلاب ایران باید برای تمامی جوامع بین‌المللی تشریح و شناسانده شود، ابراز داشت: امروز دشمن برای چهل‌سالگی انقلاب نقشه کشیده است و می‌کوشد تا آن را کمرنگ جلوه دهد بنابراین این مهم می‌طلبد تا بابیان دستاوردهای این چهار دهه توطئه‌ها را خنثی و امید را در بین جوانان افزایش دهیم.

وی ضمن بیان اینکه مسئولان می‌بایست در سخنرانی‌های خود باعث تقویت امید در بین نسل جدید شوند، اضافه کرد: قطعاً مردم مطالباتی نیز دارند که اگر سخنران‌ها در تشریح دستاوردهای نظام به این مطالبات نیز پاسخ‌گویند نقش مهمی در تبیین دستاوردهای نظام خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه سخنران‌ها می‌بایست با تشریح دستاوردهای مادی و معنوی این چهار دهه به‌ضرورت همدلی و وحدت نیز تأکید کنند، ابراز داشت: نباید فراموش کرد آنچه باعث به ثمر رسیدن میوه انقلاب شد حرکت و حضور مردم درصحنه مبارزه با طاغوت بود که اگر این همدلی وجود نداشت امروز اثری نیز از انقلاب باقی نبود بنابراین برای حفظ این دستاورد ارزشمند باید وحدت سرلوحه کار مسئولان واقع شود.

ناجی بابیان اینکه نسل جدید انقلاب، امام و دوران جنگ را درک نکرده و ممکن است موردتهاجم فرهنگی دشمن واقع شوند، تصریح کرد: این مهم می‌طلبد تا نسل جدید را با آرمان‌های انقلاب بیش‌ازپیش آشنا کنیم بنابراین ضمن شناخت مسائل روز و افتتاح طرح‌های عمرانی به این نکات ظریف نیز باید دقت شود.

وی بابیان اینکه ارائه عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند امید به آینده را در جامعه ترویج کند، افزود: انتخاب انقلاب ما را در مسیر پیشرفت و توسعه قرارداد بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل کرد تا ملت‌های دنیا نیز همین راه را ادامه دهند لذا برای تحقق این مقصود در برگزاری جشن‌های چهل‌سالگی انقلاب باید به بیان دستاوردهای این چهار دهه تأکید کرد.