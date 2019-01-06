اثر سفالگر کاشانی برنده سمپوزیوم ماکسبل ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتخارآفرینان کاشانی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی نیز موجب افتخار آفرینی برای کشور و شهر و دیار خود می شوند.

عباس اکبری سفالگر برجسته کاشانی و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است که آثار مختلفی را خلق کرده و آخرین اثر وی نیز با «عنوان بفرمایید یک کاسه چای سبز» بوده است.

این اثر فاخر برخوردی مفهومی در استفاده از لعاب های فلزفام در راستای ظروف مخصوص چای سبز است که به نحو ماهرانه ای در این اثر به بینندگان القا می شود.

رنگ سبز فلزفام ویژه درون این ظرف کنایه ای از چای سبز است که جای خالی آن کارکردی تجسمی با این رنگ به خود می گیرد و این نحوه برخورد با درون یک ظرف در ادامه آثاری است که وی قبلا در سال ۹۲ در کتاب ظرف و در گفت و گویی با محمد پرویزی با عنوان ظروف پری که خالی نمی شوند تولید کرده است.

سمپوزیوم های ماکسبل یکی از سمپوزیوم های نهم سرامیک در ترکیه بوده است که با همکاری کشور کره جنوبی برگزار می شود و عباس اکبری در سال ۹۳ در بخش غیر مسابقه آن شرکت و با برگزاری ورکشاپ در آن شرکت کرده بود.

این استاد دانشگاه کاشان در سال جاری با حضور هنرمندان و داوران بین المللی بخش مسابقه به این سمپوزیون اضافه و موفق به کسب جایزه افتخاری شد.