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۱۷ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۹

رییس انستیتوی اندیشه اسلام:

حفظ وحدت از وظایف اصلی پیروان حقیقی دین اسلام است

حفظ وحدت از وظایف اصلی پیروان حقیقی دین اسلام است

محمت گورمز در دیدار رایزن فرهنگی کشورمان در ترکیه گفت: تولید فکر و اندیشه سالم و تقویت همگرایی و تلاش برای حفظ وحدت میان مسلمانان یکی از وظایف اصلی پیروان حقیقی دین مبین اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صدقی‌زاده، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ضمن حضور در انستیتوی اندیشه اسلام با محمت گورمز، رییس سابق سازمان دیانت دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمت گورمز در سخنانی، توسعه مناسبات علمی و فرهنگی را عاملی برای تقویت همکاری‌های مشترک دانست و افزود: انستیتوی اندیشه اسلام درصدد است تا با فعالیت‌های علمی و پژوهشی گام مهمی را در توسعه مناسبات دینی میان دو کشور بردارد.

رییس سابق سازمان دیانت گفت: تولید فکر و اندیشه سالم و تقویت همگرایی و تلاش برای حفظ وحدت میان مسلمانان یکی از وظایف اصلی همه دلسوزان و پیروان حقیقی دین مبین اسلام است.

وی تلاش برای تفرقه میان مسلمانان را گامی غیر اخلاقی و دینی برشمرد و افزود: ایجاد اختلاف میان مسلمین و طرح مسایل تفرقه برانگیز اولویت اصلی مستکبرین عالم است.

رییس انستیتوی اندیشه اسلام در ادامه، تجربه رایزن فرهنگی کشورمان در ترکیه با مسایل فرهنگی ترکیه و زبان ترکی استانبولی را گامی مهم در تقویت همکاری‌های فرهنگی دو کشور دانست.

صدقی‌زاده، رایزن فرهنگی کشورمان ضمن ارایه گزارشی از برنامه‌های فرهنگی ایران در ترکیه و تشکیل هیأت علمای اسلامی، افزود: طرح تشکیل هیأت علمای اسلامی گامی مهم در توسعه همکاری‌های دینی و اقدام عملی در تقویت همگرایی میان فرق اسلامی است.

وی تشکیل هیأت علمای اسلامی را اقدام مهم در خنثی ساختن توطئه‌های دشمنان اسلام برشمرد و افزود: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا گام مؤثری در راه‌اندازی این مجموعه ارزشمند بردارد.

کد مطلب 4505594

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