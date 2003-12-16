سومين جلسه كميته برنامه ريزي و بدنسازي تيمهاي ملي كشتي برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" با توجه به عضويت دكترخليل خيام باشي عضوهيات علمي دانشگاه اصفهان دركميته برنامه ريزي و بدنسازي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي، سومين جلسه اين كميته بعد ازظهرامروزباحضورسيدجواد رفوگر، منصور برزگر، حسن بابك، دكتردهخدا، دكترعلي اكبرنژاد، دكتر بهمن ميرزايي، دكتر خليل خيام باشي وشهرام نيكبخت برگزار شد.

دراين نشست، تست هاي بعمل آمده ازكشتي گيران مورد بررسي اعضا قرارگرفت وبرنامه ريزي لازم براي آماده سازي هريك از قهرمانان نيزصورت گرفت.

همچنين روش پيشنهادي دكترميرزايي براي انجام تست آمادگي جسماني، توسط حاضرين شد ونظرات وپيشنهادات اعضا جهت تكميل برنامه مربوطه مورد بررسي قرار گرفت كه پس ازآن به آكادمي كميته ملي المپيك ارائه مي گردد.