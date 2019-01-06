به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی بعدازظهر یکشنبه در نشست سیاستگذاری و راهبری برنامههای چهلسالگی انقلاب اسلامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان حفظ وحدت و انسجام ملی راهکار اصلی حفظ و دوام انقلاب است، ابراز داشت: استکبار جهانی میکوشد تا انقلاب ایران را ضعیف و کوچک جلوه دهد بنابراین نباید از موضع ضعف وارد مقوله چهلسالگی انقلاب شد بلکه میبایست با همراه کردن مردم دشمن را از رسیدن به آرزوهای دستنیافتنی خود مأیوس کرد.
وی ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی با وحدت و انسجام همه گروههای مختلف جامعه محقق شد، اضافه کرد: اگر میخواهیم ارزشها و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی حفظ شود تنها راه آن حفظ وحدت است که میبایست سخنرانها در طی دهه فجر به این مقوله بسیار اشاره کنند.
امامجمعه سمنان بابیان اینکه محور سخنرانی مسئولان و سخنرانهای جشن چهلسالگی انقلاب باید تبیین دستاوردهای نظام باشد، ابراز داشت: قطعاً بیان دستاوردهای خوب این چهار دهه میتواند امید را در دل مردم زنده و نسل جدید را با آرمانهای انقلاب بیشازپیش آشنا کند.
آیتالله شاهچراغی بابیان اینکه چرایی انقلاب و راهکار حفظ و اهداف آن میبایست برای نسل جدید تبیین شود، ابراز داشت: قطعاً نسل سوم و چهارم، انقلاب ایران را درک نکردند، بنابراین بهصورت ویژه باید برای آنها این سه مقوله تشریح شود که این مهم نیازمند همراهی دستگاههای فرهنگی است.
وی ضمن بیان اینکه مهمترین هدف انقلاب رهایی از زیر سلطه ظلم و استکبار است، اضافه کرد: این پیام انقلاب باید در برگزاری عنوان شود زیرا اگر امروز بهعنوان کشور مستقل در جهان معرفی شدیم، رسیدن به این مقصود را مدیون برکات انقلاب هستیم.
امامجمعه سمنان اضافه کرد: از سوی دیگر زمینهسازی ظهور مهدی موعود و رهایی ملتها از زیر سلطه استکبار از اهداف انقلاب به شمار میرود که میبایست توسط سخنرانها عنوان شود.
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