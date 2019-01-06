کاهش ۱۷ درصدی تصادفات فوتی در اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سروان ابراهیم نرگسیان بعدازظهر یک شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان اردستان اظهار داشت: پر حادثه ترین خیابان های شهرستان اردستان خیابان شهید فائق است که سه پیشنهاد برای آن در نظر گرفته شده تا از حادثه ها جلوگیری کند، بر این اساس این خیابان باید یک طرفه یا دولاین شده و یا اینکه میانه خیابان بسته شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای شهر اردستان مقرر شد تا از ورود خودروها به محوطه محل بازار روز شهر اردستان جلوگیری شود و کسبه بازار ملزم به رعایت این مصوبه هستند که در غیر این صورت اول تذکر و سپس جریمه خواهند شد که به همین منظور شهرداری در صدد تعبیه پارکینگی در محدوده بازار روز اردستان است.

رئیس پلیس راهور شهرستان اردستان گفت: با توجه به نصب علائم و سرعت گیرهای مخصوص در نقاط مختلف شهرستان، تصادفات فوتی نسبت به تصادفات جرحی ۱۷ درصد کاهش داشته است که در این ارتباط تصادفات خسارتی هم ۱۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

۳ نقطه حادثه خیز در شهرستان اردستان وجود دارد

سروان نرگسیان ابراز داشت: خیابان شهید فائق اردستان، مسکن مهر اردستان و پمب بنزین شهر زواره سه نقطه حادثه خیزی است که در شهرستان اردستان وجود دارد و باید در شورای فرعی ترافیک برای آن اقدامی انجام شود.

وی افزود: با توجه به تاسیس پمپ بنزین جدید در ورودی شهر اردستان، از قسمت جنوب در چند وقت اخیر بیشترین تصادفات را داشته ایم و تا کنون دو تصادف خسارتی و یک جرحی را شاهد بوده ایم و باید دسترسی جاده ترانزیت به بلوار معلم را که رانندگان بصورت خلاف وارد می شوند را مورد بررسی قرار داد.