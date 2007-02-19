به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار آخرین تحولات مربوط به عراق مورد تبادل نظر قرار گرفت و وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت نوری المالکی، خواستار پشتیبانی همه کشورهای همسایه عراق از دولت آن کشور شد.

وی با اشاره به اهمیت برقراری امنیت در بغداد و دیگر شهرهای عراق و تلاش دولت این کشور در این خصوص گفت: عدم حمایت از دولت قانونی و مردمی عراق برمشکلات امنیتی خواهد افزود و موجب هرج و مرج در آن کشور خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن با تاکید بر اهمیت نقش سازمان ملل در عراق ،خواستار ایفای نقش بیشتر از سوی این سازمان در مسائل مربوط به عراق شد.

وی همچنین بازداشت ماموران کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل توسط نیروهای آمریکایی را محکوم کرد و خواهان پیگیری جدی موضوع از سوی دبیر کل سازمان ملل و تلاش وی برای آزاد کردن آنها شد.

در این دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل نیز با اشاره به سفر دوره ای خود به چند کشور منطقه، بر اهمیت رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید و اظهار امیدواری کرد که همکاری و هماهنگی میان کشورهای همسایه عراق موجبات بهبود اوضاع در آن کشور را فراهم آورد.