پلیس مانع رسیدن معترضان به محل اقامت عمرالبشیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، همزمان با ادامه اعترضات در خارطوم، پایتخت سودان، پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد.

اعترضات روز یکشنبه در شهر خارطوم از منطقه الحادث شروع شد و معترضان تصمیم داشتند این تظاهرات را به سمت محل اقامت عمرالبشیر، رئیس جمهور این کشور بکشانند که با موانع پلیس روبرو شدند.

همچنین گفته شده اعتراضات دیگری از دانشگاه خارطوم و با مشارکت اساتید این دانشگاه در اعتراض به وضعیت اقتصادی سودان برگزار شد و شرکت‌کنندگان خواستار پاسخگویی رئییس جمهور به شرایط نامساعد معیشتی خود شدند.

اعترضات در سودان از چند هفته گذشته تا به امروز ادامه دارد و عمده خواسته‌های معترضان بر کناره‌گیری و استعفای عمرالبشیر رئیس جمهور این کشور متمرکز است.

شرایط اقتصادی در سودان بسیار نامساعد است و درآمد حاصل از نفت این کشور نیز از زمان جدا شدن و استقلال قسمت جنوبی به میزان سه چهارم کاهش یافته است.