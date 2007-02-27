هند برای افزایش فشار اقتصادی علیه ایران از طرح خط لوله انتقال گاز عقب نشینی کند/ رای هند علیه ایران در آژانس در نتیجه اعمال فشار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، " سید ارت واردارا جان" در گزارشی در روزنامه هندو نوشت : یک مقام ارشد پیشین دولت بوش اخیرا اعتراف کرد که رای هند علیه ایران در نشست سازمان بین المللی انرژی اتمی در نتیجه فشار صورت گرفته بود.

استفان ریدمیکر که در دسامبر سال گذشته از سمت دستیار مسئول بخش عدم اشاعه و امنیت بین المللی در وزارت امور خارجه آمریکا استعفا داد، طی سخنانی در موضوع "ایران، کره شمالی و سرنوشت ان.پی.تی." در موسسه مطالعات و بررسی دفاعی دهلی نو گفت: قرارداد ژوئیه سال 2005 میلادی در ایجاد تغییر بزرگی در موضع هند نسبت به عدم اشاعه کمک کرد.

وی افزود : مهمترین نمونه این امر دو رای هند در سازمان بین المللی انرژی اتمی علیه ایران ظاهر می شود. من نخستین کسی هستم که اعتراف می کند این رای به زور انجام گرفت. البته در نهایت، هند به اشتباه رای نداد و رای هند علیه ایران به نوبه خود زمینه ساز رای کنگره در خصوص همکاری غیر نظامی هسته ای شد.

ریدمیکر در مذاکرات دوجانبه بین هند و آمریکا بر سر مسئله هسته ای نقش مهمی داشته است. وی ریاست هیئت آمریکا در دو نشست گروه تامین کنندگان هسته ای که درپی معامله ژوئیه 2005 برگزار شده بود را نیز بر عهده داشت.

وی همچنین در گزارش خود ادعا کرد که ایران سرگرم توسعه سلاح هسته ای است و جامعه جهانی علیه این کشور اقدامات سرسختانه ای انجام خواهد داد تا این کشور را وادار به تغییر مسیر کند. مقام سابق دولت بوش درادامه یادآور شد که روسیه در این خصوص با آمریکا کاملاً همکاری نمی کند.

ریدمیکر خاطرنشان کرد:‌ اگر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اقدام کند، این امر مسائل را برای کشورهایی مانند هند آسان خواهد کرد، اما اگر وضعیت بسوی دیگر حرکت کند و ائتلاف برخی کشورها مانند آمریکا، اروپا و ژاپن تصمیم به افزایش فشار اقتصادی علیه ایران بگیرد، هند وادار به انتخاب مسیر خود خواهد بود. هند باید تصمیم بگیرد که آیا با اقدامات اقتصادی علیه ایران همکاری داشته باشد یا خیر. اما اگر این کشور با این کشورها همکاری نداشته باشد، فرصت بزرگی را از دست خواهد داد.

وی افزود: امیدوارم که هند با درنظر گرفتن منافع خود با این ائتلاف همکاری کند. هند به عنوان گام اول برای افزایش فشار اقتصادی علیه ایران باید از طرح خط لوله ایران، پاکستان و هند عقب نشینی کند.

این درحالی است که شوکت عزیز نخست‌وزیر پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد فرمول قیمت‌گذاری گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان از طریق خط لوله به زودی میان سه کشور منعقد خواهد شد.

این مقام سابق دولت آمریکا همچنین گفت:‌ این امر به ایران پیام محکمی ارسال خواهد کرد، البته این اقدام هند به ضرر این کشور نخواهد بود زیرا خط لوله مذکور از نظر اقتصادی قابل دوام نیست.

در همین حال، مقامات وزارت نفت پاکستان نیز اعلام کرده‌اند که سه کشور پاکستان، هند و ایران به احتمال فراوان موافقتنامه قیمت‌ گذاری گاز صادراتی ایران را در ماه ژوئن امضا خواهند کرد.

وی تاکید کرد: نمی دانم چه سرمایه گذاری در خطی که از ایران به هند آنهم از طریق خاک پاکستان احداث شود، سرمایه گذاری خواهد کرد. اگر در کشمیر تحولی رخ دهد، آن موقع چه خواهد شد. بنابراین عقب نشینی از طرح خط لوله گاز ایران، پاکستان و هند یک اقدام ارزان قیمت هند برای نشان دادن تعهد خود به عدم اشاعه خواهد بود.

ریدمیکر در ادامه توضیح داد که آمریکا خط لوله گاز را برای هند ملاکی تصور نمی کند، اما ملغی کردن این خط، اقدام خوبی برای دهلی خواهد بود.

مقام سابق دولت بوش در پایان خاطرنشان کرد:‌ هند دیگر نباید خود را به عنوان یک کشور جهان سوم نگاه کند و شروع به متحد شدن با کشورهای جهان اول بکند.

وی در پاسخ به سؤالی مربوط به احتمال حمله آمریکا علیه ایران نیز اظهار داشت: من هیچ وقت حامی حملات نظامی علیه ایران نبوده ام زیرا فکر نمی کنم که اینگونه حملات موثر خواهند بود.

برپایه این گزارش، شرکت مشاور بین‌المللی گافنی که برای تعیین قیمت مورد اختلاف گاز میان سه کشور ایران،‌هند و پاکستان تعیین شده بود، اخیرا پیشنهاد کرده قیمت گاز صادراتی ایران براساس متوسط بهای 6 ماهه سبد گاز ژاپن محاسبه شود.

این شرکت در بیانیه ای افزود: از آنجا که ایران سطح قیمت پیشنهادی خود را 30 درصد کاهش داده، هند با امضای قرارداد نهایی این خط لوله که ارزش کلی آن به 145 میلیارد دلار می‌رسد، موافقت کرده است.

گفتنی است، هزینه ساخت خط لوله صلح حدود 7 میلیارد دلار است و ارزش کل صادرات گاز ایران طی 25 تا 30 سال آینده در چارچوب این قرارداد به 145 میلیار دلار خواهد رسید.

پیشنهاد قبلی ایران عرضه هر میلیون واحد گرمایی گاز به قیمت 10 درصد نفت خام برنت دریای شمال به اضافه 1.2 دلار ثابت بود که اکنون به 6.3 درصد سبد گازی ژاپن به اضافه 1.15 دلار کاهش یافته است.

بر اساس فرمول جدید، با نفت 60 دلاری قیمت گاز صادراتی ایران به 4.93 دلار برای هر میلیون واحد گرمایی می‌رسد.